Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России

Бобслей 22 января 2019 15:55 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сложил с себя полномочия.

Как сообщает ТАСС, Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», - сообщил Зубков.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на прошлой неделе сообщила о дисквалификации Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

После этого Олимпийский комитет России попросил Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова на посту президента организации.

Напомним, в конце декабря МОК аннулировал результаты Зубкова на Играх в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на это решение.

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