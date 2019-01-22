Аникина будет исполнять обязанности президента Федерации бобслея России

Бобслей 22 января 2019 16:00 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник Александр Зубков сложил с себя полномочия президента Федерации бобслея России.

Исполнять обязанности главы федерации после ухода Зубкова будет член президиума организации Елена Аникина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Зубков ранее заявил, что сложил с себя полномочия президента федерации до конца дисквалификации.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на прошлой неделе сообщила о дисквалификации Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.