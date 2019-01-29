Спортивный юрист считает дисквалификацию Воеводы незаконной

Бобслей 29 января 2019 16:00 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.

Спортивный юрист Сергей Алексеев считает наказание Воеводы незаконным, так как рассмотрение проходило панелью без участия самого спортсмена или его представителя. Кроме того, не были показаны доказательства в виде скриншотов о том, что 17 февраля Воеводой вообще сдавались допинг-пробы.

«Нет наличия запрещенного препарата в пробах однозначно. Есть только предположения. А вот эти вот доказательства добыты с нарушением международных юридических процедур», - цитирует Алексеева News.ru.

Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.