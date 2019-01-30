Новый президент Федерации бобслея России будет избран 20 марта

Бобслей 30 января 2019 19:18 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

22 января с поста президента Федерации бобслея России временно ушел Александр Зубков.

20 марта члены президиума Федерации бобслея России проведут внеочередную конференцию, на которой выберут преемника Зубкова на посту главы организации.

«Эффективное лидерство, справедливое и прозрачное управление являются основными принципами федерации. Своевременное избрание нового президента свидетельствует о нашей приверженности этим принципам», - сообщила ТАСС временно исполняющая обязанности главы Федерации бобслея России Елена Аникина.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на прошлой неделе сообщила о дисквалификации Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.