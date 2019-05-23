Соколов выдвинут на пост главного тренера сборной России по бобслею Президиум Федерации бобслея России проголосовал за кандидатуру Соколова.

На пост главного тренера сборной России по бобслею выдвинут Олег Соколов, сообщает ТАСС. Такое решение было принято по итогам голосования на заседании президиума Федерации бобслея России.

«Мы голосовали за список, и в нем я – старший тренер сборной России по бобслею, – заявил Соколов. – Сейчас этот список отправлен в Министерство спорта».

Отметим, что ранее 46-летний Соколов уже работал со сборной России. В 2008-2010 годах он был старшим тренером, а до 2012 года – главным. После этого его сменил канадец Пьер Людерс.

Кроме того, Соколв выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Федерации бобслея России в 2018 и 2019 годах.