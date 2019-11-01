Соколов завершил работу старшим тренером сборной России спустя пять месяцев после назначения Такое решение принято на заседании Федерации бобслея России.

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Старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов завершил работу на своем посту, сообщает ТАСС. Такое решение принял президиум Федерации бобслея России, заседание которого состоялось в четверг.

«Жду протокол заседания, в котором будет указана точная причина моего отстранения или увольнения, – сказал Соколов. – Пока не увижу этот документ, я не могу говорить что-то конкретное».

Отметим, что Соколов был назначен на свой пост в мае этого года. По информации источника, он отстранен от работы из-за того, что не смог наладить отношения с некоторыми региональными тренерами.

Добавим, что Соколов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Федерации бобслея России в 2018 и 2019 годах.

Новый сезон Кубка мира по бобслею стартует 29 ноября этапом в Парк-Сити (США).