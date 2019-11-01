Соколов завершил работу старшим тренером сборной России спустя пять месяцев после назначения - Советский спорт
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01 ноября 2019 09:15БобслейЛипкин Антон

Соколов завершил работу старшим тренером сборной России спустя пять месяцев после назначения

Такое решение принято на заседании Федерации бобслея России.

Старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов завершил работу на своем посту, сообщает ТАСС. Такое решение принял президиум Федерации бобслея России, заседание которого состоялось в четверг.

«Жду протокол заседания, в котором будет указана точная причина моего отстранения или увольнения, – сказал Соколов. – Пока не увижу этот документ, я не могу говорить что-то конкретное».

Отметим, что Соколов был назначен на свой пост в мае этого года. По информации источника, он отстранен от работы из-за того, что не смог наладить отношения с некоторыми региональными тренерами.

Добавим, что Соколов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Федерации бобслея России в 2018 и 2019 годах.

Новый сезон Кубка мира по бобслею стартует 29 ноября этапом в Парк-Сити (США).

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