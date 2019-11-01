Президент Федерации бобслея России: Тренеры считают, что Соколов злоупотреблял своим положением Старший тренер сборной России по бобслею освобожден со своего поста.

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала решение президиума организации освободить Олега Соколова с должности старшего тренера сборной России.

«Это решение было принято президиумом федерации на основании письма 16 тренеров, – приводит «Р-Спорт» слова Аникиной. – Они считают, что он злоупотребляет своим положением и принимает необъективные решения».

Отметим, что Соколов был назначен на свой пост в мае этого года. Ранее сообщалось о том, что он отстранен от работы из-за того, что не смог наладить отношения с некоторыми региональными тренерами.

Исполняющим обязанности старшего тренера назначен Павел Щегловский.

Новый сезон Кубка мира по бобслею стартует 29 ноября этапом в Парк-Сити (США).