Александр Зубков – о возможных санкциях WADA: Политика использует все доступные ей рычаги Исполком WADA может принять решение об отстранении России в крупных международных турнирах.

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Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков высказался о предстоящем исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором могут быть приняты санкции в отношении российского спорта.

«Россия является лидером спортивного движения в мире, – приводит RT слова Зубкова. – А политика обычно использует все доступные ей рычаги. Именно потому нам необходимо показать силу в том же направлении. Помимо того, важно выстроить контакт между МОК, ОКР и другими российскими организациями».

Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.

Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.