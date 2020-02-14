Сергеева и Мамедова выиграли этап Кубка мира в Латвии Соревнования прошли на трассе в Сигулде.

На восьмом заключительном этапе Кубка мира по бобслею российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой одержали победу в соревнованиях женских двоек. Соревнования прошли на трассе в латвийском городе Сигулда.

По сумме двух попыток Сергеева и Мамедова показали результат 1:41,96, на две сотых секунды опередив румынок Андреу Греку и Иоану Георге. Бронзу завоевал немецкий экипаж в составе Штефани Шнайдер и Лизетт Тене с результатом 1:42,03.

В общем зачете экипаж Сергеевой и Мамедовой занял 5-е место, набрав 1353 очка. Для россиянок победа на этапе в Латвии стала первой в нынешнем сезоне. Ранее они не поднимались выше 5-го места.

Выиграли Кубок мира немки Шнайдер и Тене, набрав 1611 очков.