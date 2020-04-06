23 апреля CAS рассмотрит дела российских бобслеистов, в том числе Зубкова - Советский спорт
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06 апреля 2020 17:30БобслейГичунцев Артур

23 апреля CAS рассмотрит дела российских бобслеистов, в том числе Зубкова

Об этом информирует официальный сайт организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что 23 апреля проведет слушания по допинговым делам российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, а также Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Напомним, в январе 2019 года Международная федерация бобслея (IBSF) наказала отечественных спортсменов за применение допинга во время ОИ-2014 в Сочи.

Как стало известно позже, все они получили дисквалификацию в виде пропуска соревнований на два года. При этом Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России.

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