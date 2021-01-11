Сборная России выступит на ЧМ-2021 под флагом национальной федерации

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, что на чемпионате мира в Германии российские бобслеисты и скелетонисты выступят под флагом Федерации бобслея России.

«На чемпионат мира в Альтенберг мы отправимся с флагом, на котором будет изображен логотип Федерации бобслея России. В случае наших побед на церемониях награждения будет играть гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Для ТВ российская команда будет обозначаться как BFR (Bobsleigh Federation of Russia)», - цитирует Пархоменко ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.