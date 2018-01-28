В Риге прошел вечер бокса, в ходе которого Александр Усик соединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBC, и вышел в финал «Всемирной боксерской суперсерии».

Когда небольшая страна сходит с ума по какому-то спортивному событию - это всегда впечатляет. В свое время Эстония высадила нереальный по численности (около 150 тысяч) болельщицкий десант в Финляндию - когда Маркко Мартин выигрывал финский этап чемпионата мира по ралли. Латвия сейчас сходит с ума от боксера Майриса Бриедиса.

Чемпионом мира Бриедис в итоге пробыл менее года, но, полагаю, народная любовь не оставит его и теперь, после первого в карьере поражения. Уверен, если следующий поединок он снова проведет в «Арене Рига» - там снова будет аншлаг. Дело в том, что за другими звездами спорта Латвии (не беря автогонки) непросто наблюдать воочию внутри страны. Кристапс Порзингис очень далеко, Елена Остапенко хоть и стала послом авиакомпании «Air Baltic» - турниры играет по всему свету, а не в Латвии. А Бриедис - свой, он тут. С учетом затяжного кризиса хоккейного рижского «Динамо» он сейчас главный спортивный ньюсмейкер Латвии.

О том, насколько серьезно в Латвии отнеслись к этому бою, говорит хотя бы тот факт, что агентство инвестиций и развития (LIAA) устроило для российских и украинских журналистов обширную программу, познакомило с достопримечательностями и традициями гостеприимной страны. И включили туда не только экскурсии по старому городу и рижскому «Мотор-музею», но и поездку в Сигулду на чемпионат Европы по санному спорту.

По самой старой Риге невозможно было пройти, не наткнувшись на лицо Бриедиса на двери каждого второго бара, предлагавшего трансляцию боя. По сравнению с прошлым поединком против кубинца Майка Переса цены на билеты увеличились в 4 раза - и все равно на арене был аншлаг. Впрочем, и украинских болельщиков приехало очень много: Александр Усик сейчас один из главных спортивных прожектов страны.

Бой получился удивительным. Мне ранее не доводилось видеть, чтобы один боксер выиграл первые 4 раунда (Бриедис), а затем второй все их вернул (Усик). После 8-го раунда на моей карте была ничья, как выяснилось позже, так же думали и почти все коллеги, и, - что гораздо важнее - судьи.

Показалось, что Усик несколько переволновался перед боем. В первых раундах он совсем не походил на себя, отдал центр ринга, пятился назад, и много пропускал. Когда успокоился, и включил скорость в ногах - все выровнял. Однако - если в финале он попадет на Мурата Гассиева, такого бокса украинцу будет мало. Гассиев бьет жестче Бриедиса и наносит своими ударами больший урон.

Собственно, если исключить «жесткий удар» - в этом бою было все, за что мы любим бокс. Хорошие комбинации, тщательно подготовленные атаки, а главное - контрвыпады. Радовала и атмосфера вокруг - никаких тебе «бей петуха!» или «ты можешь его наконец завалить» (как любят говорить в игре «Что? Где? Когда?» - угадайте какое слово я заменил на «завалить»).

Усик после боя расплывался в комплиментах Бриедису. Латвийский боксер был действительно очень хорош, и, пожалуй, выдал максимум от возможного. Чуть не хватило, и, наверное, это справедливо: Усик еще может добавить, а в чем может стать лучше Бриедис - непонятно. Его карьера ни в коем случае не завершена, Майрис еще найдет, с кем драться (совершенно не исключаю, что он попробует забрать титул WBA Super у Дениса Лебедева). Усик же может боксировать значительно лучше, если перестанет волноваться и вернет свою фирменную скорость передвижения по рингу.

Уходя с пресс-конференции, на которой Усик ярко играл на публику, он снова услышал вопрос от телеканала «1+1», уже выведшего боксера из себя ранее. Самообладание не покинуло чемпиона, с широченной улыбкой Усик сказал «я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду». О финале пообещал подумать позже - и вот это может оказаться ошибкой украинца. Бой с Бриедисом никак не добавил его статусу фаворита турнира аргументации, а скорее наоборот.

Сразу же после объявления победителя итог в беседе с обозревателем «Советского спорта» подвела экс-чемпионка мира, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

- Очень хороший бой, каждый раунд решал все. Меня даже удивил Майрис Бриедис, я полагала, что он будет хорош, а он был очень хорош. Вначале он явно опережал Усика, который запаздывал с действиями. К финалу Усику надо стать лучше, не показывать свою атаку, которую видит оппонент, и добавить в защитных действиях. Действительно первые раунды были не лучшими для Усика, ему нужно было привыкнуть к сопернику. Я смотрела в глаза Бриедиса, в них была полная концентрация, и уверенность в себе. Думаю, с такими Усик еще не сталкивался, Хук, конечно, был сильно слабее. Можно ли Усику поставить нокаутирующий удар? Я не думаю, что надо пытаться придумать что-то новое, и изменить уже сложившегося боксера. Нужно доводить до совершенства те хорошие качества, которые у него есть. Этот бой показал, над чем и сколько нужно работать, чтобы выиграть «Всемирную боксерскую суперсерию».