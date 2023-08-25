«Ночь чемпионов IBA» в Серпухове – главное боксёрское событие лета

В субботу, 26 августа, подмосковный Серпухов станет центром притяжения для всех любителей бокса. Ведь здесь пройдёт мероприятие «Ночь чемпионов IBA», на которое приедет много титулованных боксёров из разных стран мира. Этот турнир приурочен к празднованию Международного Дня бокса, традиционно проходящему 27 августа.

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Для российских спортсменов сейчас тяжелые времена, так как им не дают возможности помериться силами с соперниками из других стран. Но такое положение дел не во всех видах спорта. Руководство Международной Ассоциации бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлевым ведут борьбу за права боксёров, вступив в конфронтацию с МОК. Международный олимпийский комитет отозвал у IBA лицензию, что не мешает Ассоциации проводить соревнования с участием лучших бойцов в современном любительском боксе.

РИА Новости

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) – серия турниров, которые начали проводиться в разных странах под эгидой Ассоциации. На каждое из таких событий приезжают титулованные спортсмены, чтобы провести бои по правилам профессионального бокса. И для российских боксёров сейчас особенно ценна возможность принять участие в таком турнире. Ведь здесь у них будет возможность выйти на ринг без каких-либо преград.

ЗВЁЗДНЫЕ УЧАСТНИКИ «НОЧИ ЧЕМПИОНОВ IBA»

Любителям бокса достаточно взглянуть на полный кард турнира, чтобы убедиться в крутости этого мероприятия. Титулованных боксёров среди участников много.

Полный кард «Ночи чемпионов IBA»:

63,5 кг. Павел Фёдоров (Сербия) — Джеймс Черейжи (Румыния)

63,5 кг. Бахадур Усмонов (Таджикистан) — Луис Аркон (Венесуэла)

63,5 кг. Всеволод Шумков (Россия) — Лазаро Альварес (Куба)

67 кг. Харитон Агрба (Россия) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР)

67 кг. Егор Назаров (Россия) — Шохрух Жиянов (Таджикистан)

70 кг. Станислав Васильев (Россия) — Музаффар Расулов (Узбекистан)

80 кг. Одижон Аслонов (Узбекистан) — Шадир Муса Бвоги (Уганда)

92 кг. Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио ла Крус (Куба)

Свыше 92 кг. Марк Петровский (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор)

Главным поединком вечера станет противостояние между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым и двукратным олимпийским чемпионом Хулио Сесаром Ла Крусом. Кубинец в финале Олимпийских игр в Токио побеждал именно в поединке против Муслима. Россиянину предоставляется хороший шанс взять реванш у одного из лучших боксёров современности. Ведь и сам Гаджимагомедов является великолепным боксёром.

Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи

С большим интересом любители бокса ожидают поединок чемпиона мира 2021 года в тяжёлом весе Марка Петровского. Для него это будет уже седьмой бой на профессиональном ринге после завершения любительской карьеры. Причем предыдущий поединок Марк провел 19 августа, то есть всего за неделю до «Ночи чемпионов IBA». В том бою Петровский по очкам выиграл у опытного Кевина Джонсона. Но сейчас соперник будет уже посерьезнее, все-таки Джонсон в свои 43 года уже является ветераном бокса. Марку будет противостоять серебряный призер чемпионата мира 2019 года Хулио Кастильо из Эквадора.

Федерация бокса России

Бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков выйдет на ринг против трёхкратного призера Олимпийских игр Лазаро Альвареса из Кубы. Восходящая звезда российского профессионального бокса Харитон Агба встретится на ринге с боксёром Ксолисани Ндонгени из ЮАР, в карьере которого была 31 победа и всего 3 поражения. В других поединках тоже встретятся хорошие бойцы, поэтому вечер обещает получиться очень зрелищным и интересным. Неслучайно его в прямом эфире будет показывать Первый канал. Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.