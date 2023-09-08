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«Усик был маленьким говнюком». Тайсон Фьюри оскорбил украинца за поведение в крайнем бою

По словам боксера, Александр - жалкий симулянт.
«Усик был маленьким говнюком». Тайсон Фьюри оскорбил украинца за поведение в крайнем бою
08 сентября 2023 20:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Противостояние между двумя сильнейшими тяжеловесами все ещё не может перенестись на поле ринга, однако все равно гораздо горячее большинства столкновений. С регулярной частотой британец ищет поводы, чтобы подлить масла в огонь конфликта и спровоцировать украинского боксера.

После боя Усика и Дюбуа Фьюри не упустил возможность подколоть своего главного оппонента, и в своем излюбленном остром стиле прошёлся по украинцу.

Команда британца Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком

Спорная победа

Крайний бой Усика хоть и завершился потрясающим нокаутом, но больше запомнился количеством спорных эпизодов. Главным хайлайтом поединка стал удар Дюбуа в пятом раунду. Ему удалось пробить корпус Александра, что тот аж согнулся и отошел к канату - ему пришлось дать время на восстановление. Рефери Луис Пабон не стал отдавать победу британцу, так как увидел здесь «незаконный удар». После небольшой передышки тот продолжил встречу, которую украинский обернул в свой триумф.

Команда Даниэля сочла решение рефери неверным, а сам боксер прогневал организаторов за украденный титул:

- Я нанёс удар и почувствовал, что он попал идеально, прямо в живот. После этого я разочаровался, потерял темп… Эту ошибку нужно исправить. Я должен стать чемпионом мира прямо сейчас, - сказал боксер.

Источник фото: Getty Images

Вскоре с заявлением выступил промоутер британца Фрэнк Уоррен, который пригрозил апелляцией и выразил уверенность в последующем реванше. Рассмотрение пройдет в скором времени, но уже на данный момент складывается ощущение, Усик без каких-либо добился очередной победы, пусть и с горьким послевкусием. К тому же, WBA встала на сторону украинца, впоследствии аргументировав свое решение.

Помимо инцидента с ударом многочисленные споры вызвала высота шорт Усика. Тренер Даниэля Дон Чарльз предупреждал рефери, что украинец специально одел их выше необходимого, чтобы заполучить преимущество и снизить урон от удара по туловищу. В ответ на все претензии Александр лишь ответил, что у команды оппонента «проблемы со зрением или головой»

«Усик проиграл, его побил Дюбуа»

Уже после боя стало очевидно, что один из главных «трештолкеров» профессионального бокса Тайсон Фьюри не пройдет мимо того, чтобы в очередной раз высказаться о своем главном конкуренте. Британец регулярно пытается поддеть украинца, а в этот раз тему для громких высказываний ему преподнесли буквально «на блюдечке». В разговоре с журналистом Майклом Бенсоном Фьюри здорово прошелся по прошедшему бою и… упрекнул Усика в мошенничестве и призвал к мужеству.

- Усик был маленьким говнюком, он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не было ударом ниже пояса. Усик проиграл, его побил Дюбуа, – цитирует Фьюри журналист Майкл Бенсон в своих соцсетях.

Источник фото: Getty Images

Не обошлось также без очередной попытки подогреть интерес к обсуждению боя между двумя лидерами своей весовой категории. Несмотря на подготовку к поединку с Фернсисом Нганну, Тайсон продолжает отвешивать угрозы о быстром нокауте украинцу, а также упрекнул его в том, что тот дерется «за гроши».

- Если Усик хороший маленький мальчик, он может стать для меня вариантом. Но если нет, он будет просто ещё одним иностранным средневесом, который останется в стороне. Я его побью, и мне для этого даже не понадобится бить его в пузо. Если наш бой состоится, я нокаутирую его ударом в бороду. Если он хороший маленький мальчик и возьмёт небольшой процент вознаграждения настоящей суперзвезды, тогда он получит бой. Если, конечно, он хочет большое бабло. Если он хочет место за королевским столом, тогда ему придётся сыграть с хозяином. Он может снова пойти и подраться с кем-нибудь другим за гроши, как сделал с Дюбуа, - отметил Фьюри.

Упреки Тайсона Фьюри в сторону украинца лишь в очередной раз подтверждают серьезные намерения британца очутиться на одном ринге с именитым боксером. Можно было бы утверждать, что боксер действительно считает украинца не мужественным и слабым соперником, но такая частота агрессивных высказываний наталкивает лишь на то, что своими попытками поддеть Александра Фьюри всячески приближает самый ожидаемый поединок последних лет.

Тайсон Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время поединка против Дюбуа

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