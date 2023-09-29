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«Если будут деньги, бою быть». Фьюри подогревает интерес к поединку с Усиком

Ирландец продолжает сотрясать мир бокса громкими заявлениями.
«Если будут деньги, бою быть». Фьюри подогревает интерес к поединку с Усиком
29 сентября 2023 16:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Эпопея с самым долгожданным боксёрским поединком в супертяжах между чемпионом по версии WBC гигантом Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA/WBO/IBF украинца Александра Усика похоже подходит к концу. Хотя совсем недавно казалось, что все эти многолетние трения будут похожи на невероятно долгую организацию другого поединка Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо.

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Ирландец по-старинке продолжает в своей манере поливать Усика грязью, тогда как украинский боксёр почти не участвует в трэштоке и предпочитает отбиваться одиночными выпадами, которые, впрочем, выглядят детским лепетом в сравнении с риторикой Фьюри.

Getty Images

«Зачем мне драться с ним, если за это не заплатят? У него нет никакой индивидуальности, и со своими щербатыми зубами выглядит он скверно. Он вдвое меньше меня. Если я его побью, то это будет выглядеть так, как будто я одолел средневеса. А если победит он, то это будет победа над легендарным Тайсоном Фьюри. Я предложил ему 30 процентов от гонорара, но они сказали, что хотят ещё. С чего это вдруг? Я суперзвезда, а ты никто», — приводит слова Фьюри на своей странице в соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его выступление в BoxingOnTNT.

Однако, тут же Тайсон заявляет обратное, что, опять же, свойственно его манере ведения подготовительной словесной арт-подготовки к «бою веку».

«Фанаты хотят этого боя, так что если деньги будут, мы это сделаем», — приводит слова Фьюри talkSPORT со ссылкой на его выступление в BoxingOnTNT.

Getty Images

Совсем недавно менеджер британца Спенсер Браун намекнул что вопрос о проведении объединительного поединка должен решиться зимой, скорее всего, до конца 2023 года.

Ближайший шоу поединок Фьюри с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, вероятно, не сильно заботит цыганского боксёра или Тайсону как-то нужно расслаблять голову перед событием, которое состоится в конце октября. Существует вариант, что после полученного гонорара за шоу в рамках UFC, ирландец вновь может уйти в тень, как это бывало не раз после статусных боёв.

Далее, в его жизни начинается период гулянок, после которых Тайсон долго приводит свою спортивную форму в порядок. В любом случае, ожидание - приятная штука, но обольщаться на этот счёт не стоит. История бокса знает много случаев, когда лучшие в своём весе и в своей эпохе бойцы, так и оставляют навсегда открытым вопрос - кто сильнее здесь и сейчас.

источник: «Советский спорт»
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