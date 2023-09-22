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Самому ожидаемому поединку — быть! Менеджер Фьюри анонсировал дату боя с Усиком

Остаётся лишь дождаться зимы.
Самому ожидаемому поединку — быть! Менеджер Фьюри анонсировал дату боя с Усиком
22 сентября 2023 18:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Два боксера уже несколько лет подряд питают обоюдную ненависть и после каждого поединка регулярно критикуют друг-друга. Оба бойца никак не могут провести объединительный бой, а поражение украинца Энтони Джошуа год назад хоть и внесло свои коррективы в сроки проведения поединка, но не отменило его необходимость.

22 сентября 2023 можно заочно внести как одну из величайших дат в истории профессионального бокса. Именно в этот день положен конец многолетней саги с боем Тайсона Фьюри и Александра Усика. Приоткрыл завесу тайны менеджер британца Спенсер Браун. Как сообщил агент в интервью The Fight всё решится в период Рождества.

Источник фото: Getty Images

Также, агент не забыл поблагодарить, судя по всему, спонсоров. Ими стали представители Саудовской Аравии, которые активно собирают у себя самые громкие события современного спорта:

Если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжёлом весе, который вы хотите увидеть, то это желание вполне может сбыться. Я скажу так: Саудовцы сделают всем нам подарок на Рождество, — приводит слова Брауна The Fight.

Менеджер Фьюри намекнул на проведение боя против Усика

Поединок мог состояться уже весной этого года, и даже была озвучена конкретная дата — 29 апреля. Однако разногласия по гонорару не позволили Усику сразиться за пояс WBC. Ситуация вызвала широкий резонанс, но больше выглядела как попытка украинца избежать боя, хоть менеджер Александра активно сетовал на наглость британского боксера:

Бой отменен. Причина в том, что все зашло слишком далеко. Появилось ощущение, что после того как Усик согласился на 30% от призового фонда, Фьюри подумал, что может сесть ему на шею и требовать все чего пожелает. Это неправильно, сказал Александр Красюк, менеджер Усика.

В тоже время сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объяснил, что переговоры оборвались из-за того, что Усик требовал пункта о бое-реванше вне зависимости от результата, чего не особо хотела сторона британского боксера, а до кучи их не устроила сумма гонорара за проведение ответного поединка. Также, вторая встреча не предрекала статуса встречи за титул абсолютного чемпиона, а в это время федерации стали бы более настойчиво требовать защиты поясов в случае победы кого-то из этой пары в первом бою.

Источник фото: Getty Images

После провала переговоров Фьюри в своем излюбленном стиле проехался по потенциальному сопернику, не поскупившись на оскорбления. Британец был очень сильно разозлён упёртостью украинца. В принципе, мало кого из поклонников бокса удивила неудача проведения боя, ведь считается, что Александр долгое время намеренно избегает оппонента:

Усик, ты маленькое ссыкло. Самый настоящий мешок с дерьмом. Маленькая уродливая крыса, тупорылый придурок. Ты всю неделю пытался слиться с боя, выпрашивая реванш, как девочка. Ты получил реванш, но и после этого не захотел драться. Ты маленький обделавшийся ссыкун. Вот теперь знай, что тебе не хватает храбрости выйти против Цыганского короля. Никогда за всю твою жизнь, маленькое ты ссыкло. Ты маленький 90-килограммовый ссыкун, вся твоя команда это знает. Вся команда юристов имеет всю информацию, ты, маленький уродливый ушлепок. Продолжай бегать. Можешь подраться с Дюбуа, говнюк. И всегда знай, что ты и тебе подобные никогда не выйдут против Фьюри, маленький трус.

Усик – о срыве поединка с Фьюри: Кто-то не пошел на выгодные для всех условия

Но в этот раз складывается ощущение, что обе стороны настроены решительно касательно проведения исторического поединка. Конфликт находится на своем пике и когда, как ни сейчас, на ринге должны два мастодонта тяжелого веса.

источник: «Советский спорт»
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