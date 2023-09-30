Российский боксёр вырубил американца за три минуты! Беднягу пришлось откачивать

30 сентября в 23:00 по московскому времени российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев проведёт поединок против шведа Отто Валлина. Встреча пройдёт в Турции, спортсмены побьются за титул WBA Intercontinental. Оба потерпели всего по одному поражению в профессиональной карьере, так что бой должен получиться жарким. На счету россиянина в данный момент четыре победы подряд.

Гассиев любит побеждать нокаутом, так что сопернику нужно быть предельно осторожным. Уже на заре своей карьеры Мурат мог вырубить оппонента одним ударом.

Один из наиболее ярких поединков, завершившихся досрочной победой Гассиева, состоялся в 2016 году. Американца пришлось откачивать врачам!

ТРЕНИРОВКИ С ЛЕГЕНДОЙ

Бой Гассиева с американцем Джорджем Шиммелем должен был состояться под эгидой Международной федерации бокса (IBF) и являлся отборочным поединком на пути к матчу за титул. Гассиев на тот момент поражений в своём рекорде не имел, на счету его соперника же была одна неудача. В общем, к противостоянию в городке Карлтон в Миннесоте оба подходили в отличной форме.

Гассиев готовился очень серьёзно. В тот момент он тренировался в лагере легенды американского бокса Деонтея Уайлдера. Мурат был спарринг-партнёром известного боксёра перед титульным боем того с Александром Поветкиным. Впрочем, россиянин не только работал на американца, но и для себя наверняка многое почерпнул.

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Казалось, что Гассиеву будет психологически сложнее, ведь бой проходил на территории США. Однако во время представления спортсменов больше аплодисментов досталось, как ни странно, именно россиянину. Да и выглядел Мурат как-то расслабленнее своего оппонента. Перед стартом поединка Гассиев эффектно подмигнул в камеру, как будто уверяя болельщиков: всё пройдёт по плану.

ОБМАНЧИВАЯ ПАССИВНОСТЬ

Началась битва с разведки. Соперники не стремились остро атаковать, лишь Шиммель изредка наносил удары, которые, впрочем, не могли пробить плотную защиту Гассиева. Россиянин в основном оборонялся и уклонялся. Из угла нашего боксёра неслись подсказки: «Левой!»

Складывалось впечатление, что Гассиев вообще не собирается атаковать. На исходе полутора минут первого раунда россиянин и вовсе обнял американца, уйдя в небольшой клинч. Возможно, это была тактика, призванная усыпить бдительность соперника.

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На исходе двух минут поединка Гассиев всё-таки начал действовать активнее, но всё ещё больше вынужден был действовать в обороне. Шиммель обрушивал на россиянина удар за ударом. Некоторые даже достигали цели, но Мурат держался крепко. Становилось очевидно, что наш тяжеловес просто выжидает удобного момента для того, чтобы застать американца врасплох.

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СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ХУК

И это удалось! За 12 секунд до гонга Шиммель пропустил сокрушительный левый хук прямо в лицо и рухнул без сознания. Выглядело всё это довольно жутко, потому что Джордж лежал и не двигался. На ринг тут же выбежали врачи и принялись откачивать беднягу. Ни о каком продолжении боя не могло быть и речи. Гассиев получил возможность претендовать на титул IBF.

Американцу тем временем нужна была серьёзная помощь. На поверженного боксёра надели кислородную маску — и только после этого он более-менее пришёл в себя. Надо отдать Шиммелю должное: очухавшись, он нашёл в себе силы подняться и поблагодарить Гассиева за бой. Да и Мурат порадовался, что с соперником всё хорошо.

«Это не был мой сильнейший удар, но приложился я хорошо. Я был готов продолжать, но этого удара хватило. Я очень счастлив, что он поднялся, и надеюсь, что с ним всё в порядке. Я ни в коем случае не хочу никому навредить, я просто хочу выиграть бой», — сказал Гассиев после поединка.

Premier Boxing Champions

Впоследствии Гассиев встретился в бою за титул IBF с Денисом Лебедевым и победил прославленного соотечественника. Нокаутировать крутого оппонента не получилось, но в нокдауне тот всё-таки побывал. Хочется верить, что Гассиев и в этот раз не разочарует поклонников и на ринге сумеет мощно ответить Валлину, который на церемонии взвешивания отказался пожимать россиянину руку.