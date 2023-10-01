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Россиянин уступил шведскому супертяжу. Судьи приняли сомнительное решение

Гассиев и Валлин провели все 12 раундов, но никто не побывал даже в нокдауне.
Россиянин уступил шведскому супертяжу. Судьи приняли сомнительное решение
01 октября 2023 00:37
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Не было какого-то сильного ажиотажа или антуража перед 12-ти раундовом боем в турецкой Анатлье российского боксёра Мурата Гассиева против шведа Отто Валлина за титул WBA Inter-Continental. Наш боксёр последний раз испытывал судьбу, когда проиграл в памятном поединке Александру Усику в первой боксёрской супер серии в тяжёлом весе в ноябре 2018 года.

После того события оба боксёра перешли в супертяжи. И если судьба украинского боксёра сложилась блестяще, и сейчас он один из главных бойцов современности, то путь Гассиева оказался более тернист. Мурат в последние годы поколачивал малоизвестных мешков, залечивал старые травмы и оформлял армянское гражданство. Нури Сефери, Михаэль Валлиш, Карлос Уэлч и Майкл Балогун - все эти ребята упали в первом раунде. Но эти боксёры явно уступали Гассиеву в габаритах.

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Валлин же проиграл за карьеру лишь раз - монструозному Тайсону Фьюри, и то - по очкам, что само по себе уже достижение. Поэтому поединок обещал быть крайне интересным. Подоплёкой было ещё и то, что Отто решил не жать руку российскому боксёру. Но особого внимания на это никто не обратил.

Первые пару раундов ушли на откровенную пристрелку. Соперники скурплёзно изучали каждое движения друг друга и старались по максимуму убрать из боя элемент неожиданности в виде пропущенного шального удара. Если Гассиев ещё старался чуть-чуть атаковать справа и слева, а особенно по открытому корпусу, пытаясь найти слабые стороны соперника, то швед отмахивался одиночными джебами и явно старался затянуть бой в поздние раунды.

Первый канал

В середине третьего раунда Мурат правым хуком смог потрясти мощного Валлина. Шведа шатнуло в сторону, но Гассиев не кинулся добивать Отто, а продолжил планомерно поколачивать соперника, явно примеряясь к выдержке скандинава. Валлин ни разу в карьере не заканчивал поединки на настиле ринга, но Гассиев панчер, поэтому шансы упасть в этот раз у Валлина были не маленькие.

Следующие несколько трёхминутных отрезков российский боксёр окончательно определился в роли фаворита этого боя. Шведский атлет лишь отбивался и не всегда вовремя препятствовал атакам Гассиева. Но в 6-м раунде Отто крайне удачно попал в район челюсти и за результат боя стало крайне тревожно. Оказалось, что ударом Валлин обладает сильным и вполне способен потрясти россиянина. Особенно сильно за нашего боксёра в его углу переживал один из его лучших друзей - хоккеист Илья Ковальчук.

Примерно с восьмого раунда ситуация на ринге как-то более-менее выправилась и преимущества уже не ощущалось ни у кого. Хотя, казалось бы, габариты Отто не давали ему шансов на большую выдержку. Гассиев выглядел гораздо легче и подвижнее, а скандинав себя напрасно не растрачивал. Велика была вероятность того, что бой продлится всю двенадцатираундовую дистанцию.

Первый канал

В чемпионских раундах Валлин начал выкидывать огромное количество джебов. Тоннаж этих ударов был накопительным. И не был уже Гассиев таким подвижным, а швед двигался так, словно не было пройдено длинного пути. В итоге, предсказать победителя не представлялось возможным, потому что бой оказался слишком близким. Однако, победу отдали шведу. Судьи явно смотрели какой-то другой бой. Ничья была бы более разумным решением.

источник: «Советский спорт»
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