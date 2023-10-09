Российского боксёра засудили на международном турнире. Трибуны откровенно свистели

Максим Бабанин известен тем, что однажды победил самого Тайсона Фьюри. Правда, было это еще в 2007 году, в финале юниорского чемпионата Европы. Впоследствии британец превратился в одного из лучших профессиональных боксеров планеты, а россиянин решил сосредоточиться на любительской карьере.

В 2019 году Бабанин отправился в Екатеринбург на чемпионат мира. В бою за выход в полуфинал ему пришлось оказаться в центре неприятного судейского скандала.

Трибуны откровенно освистывали арбитров, лишивших Максима победы!

Давний знакомый

Когда Бабанин победил Фьюри, ему предлагали перейти в профессиональный бокс. Однако тренер Максима оказался консерватором. Он внушил юному спортсмену, что того зовут в индустрию развлечений, где будут использовать как грушу для битья.

«Вот я и не решился, совсем молодой ведь был ещё. Потом Олимпийские игры меня затянули, хотелось добыть награды. Но не получилось. Если время вернуть назад, ушёл бы в профессионалы намного раньше. Говорят, супертяжи поздно созревают. Вот я такой. Просто рад за Фьюри, что он теперь такой красавчик. После того как Тайсон мне проиграл, он сразу в профессионалы ушёл и дал там отличный результат. Всегда думаю, почему я так не сделал?» — рассказывал Бабанин «Чемпионату».

Источник фото: соцсети Максима Бабанина

Любительская карьера не принесла Бабанину слишком уж много наград. В 2015-м он стал чемпионом России, через два года взял бронзу европейского первенства, а еще через два года зацепил третье место на чемпионате мира в Екатеринбурге. Именно там случился злополучный инцидент.

В четвертьфинале Бабанину предстояло сразиться с британцем Фрейзером Эдвардом Кларком. Боксеры хорошо знали друг друга и до выхода на ринг. Им даже доводилось вместе тренироваться. Максим перед поединком был краток:

«Я с ним уже встречался, кроме этого, у нас были совместные сборы в Казахстане. И я думаю, если установку тренера выполню, то все будет нормально», — цитирует Бабанина «Спорт-Экспресс».

Соперник высказывался более развернуто. Кларк не скрывал, что встреча с Бабаниным будет для него важной с человеческой точки зрения.

«Встреча с Максом Бабаниным в четвертьфинале — нечто особенное для меня. Мы дружим девять лет. Жду очень хорошего поединка, который понравится всем зрителям», — сказал Кларк «РИА Новости».

Вопиющее решение

Завершить бой досрочно ни одному из боксеров не удалось. Решение о победителе пришлось отдать на откуп судьям. Однако вердикт арбитров оказался крайне неожиданным. Они объявили триумфатором поединка Кларка, что выглядело как полный бред. Возмутились даже фанаты на трибунах: они недовольно свистели и гудели в адрес судей.

«Мы боксируем дома, и еще бы болельщики не свистели. Я хочу сказать одно: после таких боев дома есть желание просто закончить заниматься боксом. Больше у меня нет слов. Дома забирать такие победы. Да, первый раунд был где-то ровным, я хотел прочувствовать соперника. А второй и третий раунды я спокойно вел бой», — сказал Бабанин после боя пресс-службе Федерации бокса России.

Кларк тем временем с барского плеча отвешивал комплименты сопернику. Британец заявил, что пока не думает о том, что ждет его в полуфинале: мол, готов к любому оппоненту.

Источник фото: Федерация бокса России

Однако побиться в следующей стадии турнира Фрейзеру было не суждено. Российская команда подала протест в судейскую коллегию международной федерации. Эксперты пересчитали очки боксеров и приняли решение в пользу Бабанина. Максим вышел в полуфинал, где проиграл узбекистанскому спортсмену Баходыру Джалолову. Таким образом, ему досталась бронза турнира в Екатеринбурге.

Бабанин затем провел несколько поединков на профессиональном уровне, но для запуска полномасштабной карьеры, разумеется, было уже поздно. В марте этого года в одном из интервью он заявил, что в России понятия «профессиональный бокс» вообще нет, из-за чего некоторым приходится уезжать. В данный момент Максим — президент Федерации бокса Волгоградской области.