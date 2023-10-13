«Пил по-чёрному». Роковое пристрастие погубило русского героя Олимпиады

На фоне основной массы советских боксёров своего времени Вячеслав Лемешев сильно выделялся. Парень из Подмосковья добивался крутых результатов на международной арене и поражал болельщиков эффектным стилем ведения поединка. А однажды даже стал прототипом для героя оскароносного фильма.

Увы, быстро взлетев на вершину мирового спорта, Лемешев так же быстро сгорел.

Феноменальный нокаутёр

Заниматься боксом Лемешев начал в 14 лет — и сразу попал к талантливому тренеру Льву Сегаловичу. Тот в своё время сам был известным спортсменом и прославился благодаря своей левосторонней стойке и хитрым выпадам. Контратакующую манеру, которая после войны стала постепенно выходить из моды, Сегалович прививал и своим ученикам, в частности Лемешеву.

Благодаря нестандартной для тех лет тактической подготовке Лемешев и стал одним из лучших боксёров в Советском Союзе. К необычному стилю добавлялись также невероятная реакция и мощнейший удар правой. Вячеслав ориентировался на ринге очень быстро, за счёт чего заставал соперников врасплох и не раз побеждал нокаутом. При этом, по свидетельствам современников, Лемешев вовсе не обладал гигантской физической силой. Просто его удары каждый раз оказывались неожиданными.

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Карьера юного боксёра стремительно шла в гору. Он начал тренироваться в ЦСКА с Юрием Радоняком, но от услуг Сегаловича не отказался. Тот стал фактически персональным тренером Вячеслава, за что впоследствии получил несколько государственных наград.

К 1972 году Лемешев уже успел здорово проявить себя на юниорских международных соревнованиях. При этом в рамках чемпионата СССР парень даже не попадал в призы. Однако это не помешало тренерам внести его в заявку на участие в мюнхенской Олимпиаде. Научные тесты показывали, что такой реакции, как у Вячеслава, в сборной нет ни у кого.

Игры 1972 года стали триумфом Лемешева. В своей категории (второй средний вес) он выиграл золото, победив в большинстве матчей нокаутом. Своей техникой Вячеслав впечатлил даже искушённых в боксе американцев.

«Худой советский парень вырубил Джонсона. Я спросил у друга: «Кто этот мальчик?» Он назвал имя. Я пытался отыскать его после Олимпиады. Все ниточки вели в СССР. Этот чёртов коммунистический мир. Я ненавидел Советский Союз, но там создавали монстров ринга. Я никогда не забуду нокауты этого парня», — признавался в интервью журналу The Ring американский промоутер Дон Кинг.

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«Появлялся и снова исчезал»

Вернувшись на родину после Олимпиады, Лемешев был уже всенародным героем. Внезапно свалившаяся боксёру на голову слава сильно ударила по нему. Вячеслав перестал проявлять прежнее усердие в тренировках, завёл сомнительные знакомства, начал выпивать. Поначалу это не сильно сказывалось на его результатах: в последующие несколько лет ему удалось дважды победить на чемпионатах Европы. Однако вскоре пагубное пристрастие к алкоголю начало давать о себе знать.

«Слава пил по-чёрному. Когда приезжал со сборов, дома практически не тренировался. Помнится, когда я уже перебрался в Москву и выступал за ЦСКА, Юрий Михайлович Радоняк постоянно возмущался: где Лемешев, почему не появляется в зале? Слава появлялся. На два-три дня. И снова исчезал», — приводит «Советский спорт» слова боксёра Виктора Рыбакова, который также тренировался в группе Радоняка.

Отбор на Олимпиаду 1976 года Лемешев в итоге провалил. После этого карьера эффектного боксёра постепенно пошла на спад. Сначала его отправили в ГДР тренировать расположенный там контингент советских войск. Там спортсмен иногда выступал спарринг-партнёром для молодых товарищей. Несколько раз его жёстко вырубили нокаутом, после чего у Вячеслава начались головные боли.

Затем Вячеслав вернулся в разваливающийся Советский Союз, где уже не смог заниматься спортивной деятельностью. Пришлось работать машинистом насосной станции, вахтёром, рабочим-озеленителем… Всё это время Лемешев продолжал сильно выпивать. Говорили даже, что Вячеслав готов был разделить бутылку с кем угодно — хоть с дворником, которого почти не знал.

Источник фото: РИА Новости

На фоне алкоголизма у бывшего спортсмена развились проблемы со здоровьем: непроходящие кожные высыпания, болезнь печени и атрофия мозга. Последнее лечению не поддавалось. Трагическая судьба спортсмена была даже воплощена на экране в оскароносном фильме «Москва слезам не верит» (1980). Сценарист писал образ спившегося хоккеиста Сергея Гурина именно с Лемешева.

В 1990-х Лемешев стал частым гостем больниц. Однажды он даже впал в кому больше чем на неделю, ему делали трепанацию черепа. Увы, медицина была бессильна. В конце концов в возрасте 43 лет олимпийский чемпион скончался. До последнего за ним ухаживала третья жена Зинаида, но уходил из жизни Лемешев всё равно забытым и практически лишённым средств к существованию.