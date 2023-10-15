Логан Пол получил леща на стердауне. Его бой с другом Макгрегора закончился массовой дракой в ринге

14 октября в Манчестере состоялся вечер бокса MF & DAZN: X Series 10. Праймовый кард был представлен двумя поединками с участием крупнейших блогеров США и Англии. В главном бою на ринге сошлись британский контентмейкер Оладжиде Олайинка Уильямс «KSI» и сводный брат Тайсона Фьюри, Томми. И если это противостояние не отметилось какими-либо яркими событиями и завершилось победой последнего, то главный бой между американцем Логаном Полом и экс-бойцом Bellator Диллоном Дэнисом оказался куда более интересным для публики. Но не из-за спортивной составляющей: в один момент схватка превратилась в настоящее безумие.

Ни для кого не станет секретом, что Логан Пол - один из самых ярких персонажей в MMA-комьюнити. Главный талант американца - превратить абсолютно любое событие в настоящее безумие и устроить обсуждаемое шоу. Ни одно противостояние с его участием не обходится без громких высказываний и странных выходок. Не стал исключением и бой против Диллона Дэниса, который смело может посоревноваться с блогером в эпатажности, что, впрочем, неудивительно, ведь он — хороший друг Конора Макгрегора.

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Ещё до встречи оба бойца обменялись «острыми» высказываниями. Первым свой ход сделал Логан. Он обратился к Конору Макгрегору с предложением поспорить на деньги, что тот вырубит своего оппонента, а до кучи и его самого:

— Если ты так уверен в своём мальчике, у меня есть предложение. Я бы заключил пари с Диллоном, но он бомжара. Я ставлю $ 1 млн, что побью твоего мальчика. Знаю, что у тебя есть деньги. Два болвана, одна ночь. Я грохну вас обоих.

В ответ на это Дэнис публично унижал невесту Логана. Он публиковал в интернете её фотографии с другими мужчинами и намекал на возможные измены и съёмки в порнофильмах. Из-за трэш-токинга бойца Пол грозился отменить бой, хотя до этого повсеместно кричал о том, что его соперник испугается и снимется первым.

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Продолжилась эта тенденция и на пресс-конференции. Словесная перепалка между двумя бойцами продолжалась очень долго и закончилась дракой. В итоге такой «прогрев» перед поединком приковал внимание миллионов зрителей, а слухи о срыве боя не подтвердились.

Сам же поединок полностью проходил под диктовку Логана. Дэнис практически ничего не мог противопоставить оппоненту и позволял избивать себя. Пол постоянно наносил мощные удары. В третьем раунде Диллон попробовал поменять тактику и предложил перейти в партер, однако судья не поддержал это решение. Полное превосходство Пола отражает статистика: к концу четвёртого раунда он нанёс 82 удара, в то время как его соперник всего лишь 9.

В шестом раунде Диллон попробовал провести тейкдаун. У него не получилось, а судья снял с него одно очко. Поняв, что в этой схватке ему не победить, он решил устроить шоу, чтобы хоть как-то заявить о себе. На последних секундах Дэнис взял Логана на запрещённый удушающий приём. Полу удалось выбраться, однако на ринге уже появилась охрана. Завязалось массовая потасовка, из-за которой бой пришлось остановить.





Источник фото: Getty Images

Таким образом, Логан Пол победил благодаря дисквалификации соперника, а до кучи «прикончил» словесно, высмеяв действия Диллона:

— Он же должен быть хорош в джиу-джитсу, что случилось? Я не дал ему провести тейкдаун, он попробовал гильотину. Дилон Дэнис – настоящий трус, просто грязное существо. Он настоящий демон.