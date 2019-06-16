Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ

Изначально боксерский вечер в Екатеринбурге насчитывал два интересных противостояния. Помимо встречи Кудряшова и Макабу внимание привлекал бой Алексея Егорова и участника первого сезона Суперсерии Майка Переса. К сожалению, буквально за неделю до события стало известно, что кубинец на ринг не выйдет, поэтому весь предварительный кард превратился в шикарную возможность для россиян без напряга улучшить свои послужные списки.

Заменивший Переса украинец Роман Головащенко, как и соперник Алексея Папина – Александр Жур, продержались три раунда. Евгений Тищенко и вовсе закончил бой в первом раунде, нокаутировав ганца Абрахама Табула.

Единственным заезжим боксером на разогреве, который входил в топ-50 рейтинга своего дивизиона, оказался француз Оливье Вотрен, занимавший 49-ю строчку. И именно бой с его участие оказался самым напряженным в андеркарде.

Из небитого 33-летнего Юрия Кашинского давно пытаются сделать претендента на титул. Однако как показала практика, для такого боя Кашинский не созрел. 29-летний безударный французский боксер легко переигрывал россиянина в первой половине боя и вплоть до заключительных раундов выглядел лучше хозяина ринга.

Проблемой для Вотрена стало то, что это был первый 10-раундовый бой в его карьере. Лишь один раз в жизни он провел на ринге восемь раундов, а практически все остальные бои Оливье не превышали дистанцию в шесть раундов.

Как только начался седьмой раунд, француза, действовавшего техничнее и интереснее россиянина, словно подменили. Кашинскому практически с самого начала боя только и советовали «идти и ломать». Эта «продуманная тактика» начала работать только на фоне усталости соперника, который не рассчитал свои силы и проиграл заключительные раунды.

По-хорошему, Вортен был ближе к победе, но хозяина ринга не стали расстраивать даже ничьей и спорным решением судей победу одержал Кашинский.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Карьеры 33-летнего Дмитрия Кудряшова и 31-летнего Илунги Макабу находись в таком состоянии, что победа и поражение определяли для них все. Оба боксера сопоставимого уровня, находящиеся на границе топ-10 первого тяжелого веса.

Макабу красиво побеждал Дмитрия Кучера, Глена Джонсона и Табисо Мчуну. Кудряшов отметился победами над Оланреваджу Дуродолой и Сантадером Сильгадо. При этом тот же Дуродола нанес чувствительное поражение Дмитрию в 2015 году, а через два года не менее болезненным получилось поражение от Юниера Дортикоса. Оба боя продлились два раунда. У Макабу тоже был свой «палач». Конголезец считался фаворитом в бою с Тони Белью и начал его с нокдауна, но в итоге сам был нокаутирован в третьем раунде.

Поэтому встреча Кудряшова и Макабу определяла дальнейший вектор карьеры для обоих ветеранов. Поражение перекрывало все перспективы на чемпионский бой.

КУДРЯШОВ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

Самым спокойным получился первый раунд. Макабу преимущественно бил по корпусу россиянина, заставляя его опустить руки, а Кудряшов дисциплинированно держал перчатки у подбородка, работая джебом. Справа он пробил дважды только под конец раунда. Разведка закончилась

Далее началось самое интересное – защита лицом. Сначала Кудряшов пробил оборону соперника и пошел добивать. Начался обмен. Серьезных ударов была масса, но упал только Дмитрий. Илунгу тоже повело, но африканец на ногах устоял. В конце раунда рефери Энтор Афу должен был отсчитать второй нокдаун Кудряшову, поскольку от падения его спасли только канаты, а весь третий раунд Макабу провел в беспрерывных атаках, зажав россиянина у канатов.

В четвертом раунде Макабу стал менее активным, а Кудряшов попытался перехватить инициативу, но резкие атаки африканца разбили Дмитрию нос. Даже работа лучшего катмена России Дмитрия Лучникова, прилетевшего утром из Риги с боя Майриса Бриедиса и Кшиштофа Гловацки, не спасала положение. Врач после осмотра разрешил продолжить бой, но в перерыве рефери сообщил россиянину, что «дает ему только один раунд».

Последняя трехминутка получилась на загляденье. «Мясо» в лучших традициях Артура Гатти. Кудряшов сразу рванул вперед и нанес несколько мощных ударов. В прежние годы он бы нокаутировал Макабу, но сейчас у Дмитрия не было свежести в ногах, поэтому ударить со всей силы ему так и не удалось, а Илунга перетерпел все выпады соперника и во второй половине раунда принялся за старое – всаживать каждый удар точно в голову россиянина. К сожалению, за все эти годы, Кудряшов так и не прибавил в защите. Остался прежним – дырявым. Афу проявил человечность и прекратил избиение российского боксера.

И на Макабу надели промежуточный пояс по версии WBC, а поскольку президент организации Маурисио Сулейман отказался выставить полноценный титул на бой Бриедис – Гловацки, у Макабу теперь есть все шансы взять этот пояс в следующем бою. А Кудряшову уже вряд ли когда-нибудь представится подобный шанс.