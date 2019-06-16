Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июня 2019 19:50БоксУсачев Владислав

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ

Изначально боксерский вечер в Екатеринбурге насчитывал два интересных противостояния. Помимо встречи Кудряшова и Макабу внимание привлекал бой Алексея Егорова и участника первого сезона Суперсерии Майка Переса. К сожалению, буквально за неделю до события стало известно, что кубинец на ринг не выйдет, поэтому весь предварительный кард превратился в шикарную возможность для россиян без напряга улучшить свои послужные списки.

Заменивший Переса украинец Роман Головащенко, как и соперник Алексея ПапинаАлександр Жур, продержались три раунда. Евгений Тищенко и вовсе закончил бой в первом раунде, нокаутировав ганца Абрахама Табула.

Единственным заезжим боксером на разогреве, который входил в топ-50 рейтинга своего дивизиона, оказался француз Оливье Вотрен, занимавший 49-ю строчку. И именно бой с его участие оказался самым напряженным в андеркарде.

Из небитого 33-летнего Юрия Кашинского давно пытаются сделать претендента на титул. Однако как показала практика, для такого боя Кашинский не созрел. 29-летний безударный французский боксер легко переигрывал россиянина в первой половине боя и вплоть до заключительных раундов выглядел лучше хозяина ринга.

Проблемой для Вотрена стало то, что это был первый 10-раундовый бой в его карьере. Лишь один раз в жизни он провел на ринге восемь раундов, а практически все остальные бои Оливье не превышали дистанцию в шесть раундов.

Как только начался седьмой раунд, француза, действовавшего техничнее и интереснее россиянина, словно подменили. Кашинскому практически с самого начала боя только и советовали «идти и ломать». Эта «продуманная тактика» начала работать только на фоне усталости соперника, который не рассчитал свои силы и проиграл заключительные раунды.

По-хорошему, Вортен был ближе к победе, но хозяина ринга не стали расстраивать даже ничьей и спорным решением судей победу одержал Кашинский.

1

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Карьеры 33-летнего Дмитрия Кудряшова и 31-летнего Илунги Макабу находись в таком состоянии, что победа и поражение определяли для них все. Оба боксера сопоставимого уровня, находящиеся на границе топ-10 первого тяжелого веса.

Макабу красиво побеждал Дмитрия Кучера, Глена Джонсона и Табисо Мчуну. Кудряшов отметился победами над Оланреваджу Дуродолой и Сантадером Сильгадо. При этом тот же Дуродола нанес чувствительное поражение Дмитрию в 2015 году, а через два года не менее болезненным получилось поражение от Юниера Дортикоса. Оба боя продлились два раунда. У Макабу тоже был свой «палач». Конголезец считался фаворитом в бою с Тони Белью и начал его с нокдауна, но в итоге сам был нокаутирован в третьем раунде.

Поэтому встреча Кудряшова и Макабу определяла дальнейший вектор карьеры для обоих ветеранов. Поражение перекрывало все перспективы на чемпионский бой.

КУДРЯШОВ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

Самым спокойным получился первый раунд. Макабу преимущественно бил по корпусу россиянина, заставляя его опустить руки, а Кудряшов дисциплинированно держал перчатки у подбородка, работая джебом. Справа он пробил дважды только под конец раунда. Разведка закончилась

Далее началось самое интересное – защита лицом. Сначала Кудряшов пробил оборону соперника и пошел добивать. Начался обмен. Серьезных ударов была масса, но упал только Дмитрий. Илунгу тоже повело, но африканец на ногах устоял. В конце раунда рефери Энтор Афу должен был отсчитать второй нокдаун Кудряшову, поскольку от падения его спасли только канаты, а весь третий раунд Макабу провел в беспрерывных атаках, зажав россиянина у канатов.

В четвертом раунде Макабу стал менее активным, а Кудряшов попытался перехватить инициативу, но резкие атаки африканца разбили Дмитрию нос. Даже работа лучшего катмена России Дмитрия Лучникова, прилетевшего утром из Риги с боя Майриса Бриедиса и Кшиштофа Гловацки, не спасала положение. Врач после осмотра разрешил продолжить бой, но в перерыве рефери сообщил россиянину, что «дает ему только один раунд».

Последняя трехминутка получилась на загляденье. «Мясо» в лучших традициях Артура Гатти. Кудряшов сразу рванул вперед и нанес несколько мощных ударов. В прежние годы он бы нокаутировал Макабу, но сейчас у Дмитрия не было свежести в ногах, поэтому ударить со всей силы ему так и не удалось, а Илунга перетерпел все выпады соперника и во второй половине раунда принялся за старое – всаживать каждый удар точно в голову россиянина. К сожалению, за все эти годы, Кудряшов так и не прибавил в защите. Остался прежним – дырявым. Афу проявил человечность и прекратил избиение российского боксера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Да ребятки....это тяжёлый спорт... и сегодня мое лицо и руки не выдержали таких испытаний👊

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

И на Макабу надели промежуточный пояс по версии WBC, а поскольку президент организации Маурисио Сулейман отказался выставить полноценный титул на бой Бриедис – Гловацки, у Макабу теперь есть все шансы взять этот пояс в следующем бою. А Кудряшову уже вряд ли когда-нибудь представится подобный шанс.

15/06 22:41Футбол
Украина – чемпион мира по футболу! Как они это сделали?Сегодня тот день, когда никто не будет вспоминать историю лозунга «Слава Украине! Героям слава!». Неуместно. Сборная Украины Under-20 – самые настоящие герои своей страны.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
16/06 01:01Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальныхКак и где следить за ярким предсезонным турниром.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке - впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» - о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
Новости
20:47 Футбол В 1995 году «Астон Вилла» купила Саутгейта вместо Роберто Карлоса
20:37 Футбол Луценко перешел в тульский «Арсенал»
20:26 Футбол «Тоттенхэм» обошел «Ювентус» в борьбе за Ндомбеле
20:20 Футбол Ван Перси отказался возобновлять карьеру
20:12 Футбол Ивица Олич: Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА
20:04 Фигурное катание Загитова до сих пор не посетила Управление ГИБДД
19:57 Футбол Судья из ДНР: Не могу сказать, что Федерация футбола Украина отказалась от нас, но…
19:48 Футбол Эль-Хаджи Диуф: Уважаю Роналду, но Месси заслуживает «Золотой мяч»
19:41 Футбол Барриос повредил колено в матче за сборную
19:30 Футбол Юный болельщик «предал» «Барселону» ради фото с Нурмагомедовым
19:24 Футбол Лодыгин покидает «Зенит»
19:18 Бокс Дмитрий Кудряшов: Извиняюсь за бой, но все видно по моему лицу
19:18 Футбол Александр Атаманенко: Уверены, что газон будет в оптимальных кондициях к началу сезона
19:08 Футбол «ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта
19:00 Волейбол Россия проиграла Ирану в трех сетах в Лиге наций
18:58 Легкая атлетика Ласицкене показала лучший результат в сезоне
18:41 Футбол Срна может перейти в «Рому» вслед за Фонсекой
18:34 Хоккей Источник: «Торонто» согласился обменять Зайцева
18:24 Хоккей Петерссон перешел в московское «Динамо»
18:20 Футбол У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика