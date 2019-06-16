Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова

Изначально боксерский вечер в Екатеринбурге насчитывал два интересных противостояния. Помимо встречи Кудряшова и Макабу внимание привлекал бой Алексея Егорова и участника первого сезона Суперсерии Майка Переса. К сожалению, буквально за неделю до события стало известно, что кубинец на ринг не выйдет, поэтому весь предварительный кард превратился в шикарную возможность для россиян без напряга улучшить свои послужные списки.
Заменивший Переса украинец Роман Головащенко, как и соперник Алексея Папина – Александр Жур, продержались три раунда. Евгений Тищенко и вовсе закончил бой в первом раунде, нокаутировав ганца Абрахама Табула.
Единственным заезжим боксером на разогреве, который входил в топ-50 рейтинга своего дивизиона, оказался француз Оливье Вотрен, занимавший 49-ю строчку. И именно бой с его участие оказался самым напряженным в андеркарде.
Из небитого 33-летнего Юрия Кашинского давно пытаются сделать претендента на титул. Однако как показала практика, для такого боя Кашинский не созрел. 29-летний безударный французский боксер легко переигрывал россиянина в первой половине боя и вплоть до заключительных раундов выглядел лучше хозяина ринга.
Проблемой для Вотрена стало то, что это был первый 10-раундовый бой в его карьере. Лишь один раз в жизни он провел на ринге восемь раундов, а практически все остальные бои Оливье не превышали дистанцию в шесть раундов.
Как только начался седьмой раунд, француза, действовавшего техничнее и интереснее россиянина, словно подменили. Кашинскому практически с самого начала боя только и советовали «идти и ломать». Эта «продуманная тактика» начала работать только на фоне усталости соперника, который не рассчитал свои силы и проиграл заключительные раунды.
По-хорошему, Вортен был ближе к победе, но хозяина ринга не стали расстраивать даже ничьей и спорным решением судей победу одержал Кашинский.
Карьеры 33-летнего Дмитрия Кудряшова и 31-летнего Илунги Макабу находись в таком состоянии, что победа и поражение определяли для них все. Оба боксера сопоставимого уровня, находящиеся на границе топ-10 первого тяжелого веса.
Макабу красиво побеждал Дмитрия Кучера, Глена Джонсона и Табисо Мчуну. Кудряшов отметился победами над Оланреваджу Дуродолой и Сантадером Сильгадо. При этом тот же Дуродола нанес чувствительное поражение Дмитрию в 2015 году, а через два года не менее болезненным получилось поражение от Юниера Дортикоса. Оба боя продлились два раунда. У Макабу тоже был свой «палач». Конголезец считался фаворитом в бою с Тони Белью и начал его с нокдауна, но в итоге сам был нокаутирован в третьем раунде.
Поэтому встреча Кудряшова и Макабу определяла дальнейший вектор карьеры для обоих ветеранов. Поражение перекрывало все перспективы на чемпионский бой.
Самым спокойным получился первый раунд. Макабу преимущественно бил по корпусу россиянина, заставляя его опустить руки, а Кудряшов дисциплинированно держал перчатки у подбородка, работая джебом. Справа он пробил дважды только под конец раунда. Разведка закончилась
Далее началось самое интересное – защита лицом. Сначала Кудряшов пробил оборону соперника и пошел добивать. Начался обмен. Серьезных ударов была масса, но упал только Дмитрий. Илунгу тоже повело, но африканец на ногах устоял. В конце раунда рефери Энтор Афу должен был отсчитать второй нокдаун Кудряшову, поскольку от падения его спасли только канаты, а весь третий раунд Макабу провел в беспрерывных атаках, зажав россиянина у канатов.
В четвертом раунде Макабу стал менее активным, а Кудряшов попытался перехватить инициативу, но резкие атаки африканца разбили Дмитрию нос. Даже работа лучшего катмена России Дмитрия Лучникова, прилетевшего утром из Риги с боя Майриса Бриедиса и Кшиштофа Гловацки, не спасала положение. Врач после осмотра разрешил продолжить бой, но в перерыве рефери сообщил россиянину, что «дает ему только один раунд».
Последняя трехминутка получилась на загляденье. «Мясо» в лучших традициях Артура Гатти. Кудряшов сразу рванул вперед и нанес несколько мощных ударов. В прежние годы он бы нокаутировал Макабу, но сейчас у Дмитрия не было свежести в ногах, поэтому ударить со всей силы ему так и не удалось, а Илунга перетерпел все выпады соперника и во второй половине раунда принялся за старое – всаживать каждый удар точно в голову россиянина. К сожалению, за все эти годы, Кудряшов так и не прибавил в защите. Остался прежним – дырявым. Афу проявил человечность и прекратил избиение российского боксера.
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Да ребятки....это тяжёлый спорт... и сегодня мое лицо и руки не выдержали таких испытаний👊
Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)
И на Макабу надели промежуточный пояс по версии WBC, а поскольку президент организации Маурисио Сулейман отказался выставить полноценный титул на бой Бриедис – Гловацки, у Макабу теперь есть все шансы взять этот пояс в следующем бою. А Кудряшову уже вряд ли когда-нибудь представится подобный шанс.