Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона

НОКДАУН

Поскольку «Советский спорт» подробно расписал расклады перед боем (и оказался полностью прав), повторять рассказ о расстановке сил мы не будем. Сразу перейдем к бою.

Сколько раз доводилось слышать избитое клише от комментаторов: «Все решат чемпионские раунды»? Практически столько, сколько каждый из нас видел 12-раундовых боев. Ни один комментатор пока не может обойтись без упоминания о важности последних раундов. И бой Пакьяо с Турманом не стал исключением.

Однако исход поединка решили не чемпионские раунды, а первые три минуты. Что чем-то напомнило второй поединок Мэнни и Хуана Мануэля Маркеса.

Турман полностью владел инициативой в первом раунде. Шел вперед, попадал, а у Пакьяо не получилось ровным счетом ничего. За 20 секунд до гонга Турман зевнул удар соперника и оказался на настиле. Выигранный раунд превратился в 10-8 в пользу соперника. Разница в ситуации с Маркесом в том, что мексиканец упал в третьем раунде, а американец в первом. Обоим это стоило побед, потому что, нащупав брешь в обороне, Пакьяо гонял соперников следующие четыре раунда, а это уже половина залога на успех. Если не больше.

ИНИЦИАТИВА

Однако Турман сделан не из простого теста. Простые соперники вообще крайне редко встречались филиппинцу. И было понятно, что своего последнего слова Кит не сказал. При этом «приводить аргументы» американец начал только после того, как Пакьяо сбавил темп.

С пятого раунда у Турмана стало больше попаданий, а в седьмом раунде и вовсе показалось, что соперники поменялись местами. У американца с завидным постоянством проходил правый кросс, и хотя Мэнни показывал, что ему все нипочем, раунды начали уходить в копилку соперника.

Не мешал Киту даже разбитый нос. Угол американца хорошо работал над травмой, и она практически не сказалась на движениях и мощи Турмана.

ПЕЧЕНЬ

Десятый раунд также начался с мощных атак американца. Пакьяо уже успел адаптироваться, и большинство ударов пришлись по перчаткам, хотя приятного все равно мало. И если фундамент для будущей победы филиппинец заложил уже на третьей минуте, в этом отрезке он мог расставить все точки над «i».

Пакьяо в размене жестко попал сильнейшей левой рукой в область печени соперника. На лице Турмана появилась гримаса боли, и казалось, что сейчас он опустится на одно колено. Возможно, такое впечатление создалось и у Мэнни. Он промедлил с добиванием. Турман успел пару раз выдохнуть и вынуть капу изо рта, а затем начал бегать по рингу, уходя от повторного попадания.

Тем не менее, раунд, который начинался с преимущества американца, Пакьяо снова взял. Турману осталось рассчитывать только на нокаут. Но и половину 11-го раунда американец потратил на то, чтобы прийти в себя, а оставшееся время был конкурентный бой.

ИТОГ

Редкий случай для бокса, когда за весь боксерский вечер судьи видели адекватную картину происходящего. Даже вечно засуживаемый кубинец Йорденис Угас единогласным решением победил американца Омара Фигероа. Но там уже преимущество кубинца было слишком велико, а бой Пакьяо и Турмана все-таки был более конкурентным.

Только Гленну Фельдману хватило наглости отдать все равные раунды в пользу одного боксера – Турмана. Что повторяет картину первой встречи Сергея Ковалева и Андре Уорда. Но с большой разницей, потому что двое других судей не стали тянуть 30-летнего соотечественника, посчитав, что преимущество над 40-летним филиппинцем должно быть более убедительным для итоговой победы. Раздельным решением судей победил Пакьяо: 113-114, 115-112, 115-112.

При этом Мэнни не собирается завершать карьеру. И не надо. Таких ярких боксеров, которые спокойно выбирают мощных соперников, в современном боксе просто нет. И в связи с поражением Энтони Джошуа и не слишком яркими победами Сауля Альвареса, не исключено, что именно на Пакьяо в ближайшее время придется равняться остальным.

Другие претенденты на «трон» Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Но уровень последних соперников этих боксеров вызывает смех, либо слезы. Украинец, например, выбрал Люка Кэмпбелла, с которым сразится в конце августа.

А про Пакьяо Ломаченко сказал: «Мэнни старый. Я считаю, что его карьера уже закончилась. Я не хочу делать себе имя, победив старую легенду».

Пока «старая легенда» бьет нокаутера Лукаса Матиссе, неудобного Эдриана Бронера и непобежденного Кита Турмана, Ломаченко делает себе имя на Кэмпбелле и (простите меня) Хосе Педрасе, а к чуть более мощному Майки Гарсии никак не подготовится уже два года. Нынешний Пакьяо просто не по зубам украинцу. Мэнни – лучший. Снова.