Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина

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Напомним, что Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Он трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Теперь на счету россиянина 15 побед (15 досрочно) и ни одного поражения. На счету Гвоздика 17 побед (14 досрочно) и 1 поражение.

– Доволен тем, как Бетербиев провел бой. Я увидел именно то, что хотел увидеть.

– Ваше прозвище – «Кувалда», а на какой инструмент сегодня были похожи руки Бетербиева, который в мощи значительно превзошел Гвоздика?

– Мне не понятно, почему многие считали фаворитом Гвоздика. У Артура был простой, он долго не боксировал из-за операций и проблем с промоутерами. Но у него богатая любительская карьера. Ничуть не меньше, чем у Гвоздика. И на Олимпийских играх, когда Александр взял бронзовую медаль, Артур дрался не в своем весе. Если бы он оставался в полутяжах, Бетербиев выступил бы не хуже Егора Мехонцева. В плане опыта он ничуть Гвоздику не уступал, и физически, выступая в более маленький перчатках, вы сами сказали, как он «вбивал свои бомбы», и как Александр их сразу почувствовал.

– Можно ли сказать, что в этом поединке определился новый лидер весовой категории?

– Конечно. Теперь Артур – чемпион по двум версиям. И теперь было бы интересно посмотреть на его с другими чемпионами. Сейчас запланирован мегафайт между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом. Непонятно, что будет, а с победителем этой пары мог бы выступить Дмитрий Бивол.

– Его промоутер Эдди Хирн сказал, что именно такой бой и должен состояться. Но с таким мощным Бетербиевым у Бивола возникнут большие проблемы?

– На самом деле никто никому ничего не должен. Все зависит от желания промоутерской компании, которую представляет Артур.Но Биволу явно будет тяжело. Сложно назвать фаворита.

– Как на ваш взгляд складывался бой Артура и Александра в первой половине, и что стало главным фактором победы россиянина?

– Мне кажется, что с первых раундов Гвоздик почувствовал, что Артур – машина. И это его сковало. Он начал уставать, зажался, боялся пропустить. Первые удары, которые Александр пропустил, сыграли, роль. Он понял, с чем столкнулся. Если вы видели концовку, когда показали лица боксеров, Бетербиев мог боксировал еще 20 раундов, а Гвоздик был на грани. Поздравляю всех с победой Артура.

– Да, наконец-то россиянин победил украинца. Я не про политику, просто много значимых противостояний наши боксеры проиграли за последнее время…

– От этой плоскости точно можно отойти, но было приятно, что в полутяжелом весе все были выходцами из постсоветского пространства. Не было только объединительного боя, и здорово, что он состоялся. Сейчас нас ждут жаркие противостояния в полутяжелом весе. Было бы правильно организовать встречу Бетербиева и Бивола, и еще рядом Альварес – Ковалев со своей историей. Останется ли «Канело» в этом дивизионе, спустится обратно или вообще не услышит финального гонга? «Крашер» – намного сильнее и он постоянно бьет. Причем сильнее, чем били предыдущие соперники мескиканца.

– Ковалеву нужно встретить менее габаритного Сауля так, как сегодня Бетербиев встретил Гвоздика?

– Именно с Бетербиевым Альварес совершенно точно не избежал бы проблем. С такой мощью и таким натиском он никогда не встречался.