Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева

– Интрига боя реально большая. Это мегафайт. Канело будет поменьше Сергея. Он поднялся в новый вес. Ковалев с хорошим ударом, но и Альварес – обученный боксер. Считаю, что этот бой в большей степени испытание для Сергея, чем для его соперника. Фаворит – Альварес. Болеть буду за Ковалева. Постараюсь посылать всевозможные импульсы, чтобы он смог победить.

– В связи с тем, что судьи всегда лояльны к мексиканцу, возможна ли победа россиянина по очкам?

– Интересно. Думаю, нет. Хотя, исходя из последнего боя Сергея, который прошел почти всю дистанцию, не исключаю этого.

– А стоит ли Ковалеву делать ставку на нокаут в начале боя?

– Я так не считаю. Если он будет заряжаться на удар, он устанет.

– По последнему бою с Ярдом вы отметили у Ковалева что-то новое?

– После начала работы с Бадди Макгиртом он начал боксировать. Раньше он заряжался на удар, хотел быстрой победы. Теперь он боксирует, качество бокса изменилось, но при этом Сергей неприятно бьет. Удар у него никуда не пропал. Он джебом нокаутировал Ярда.

– А Ковалева можно назвать самым сильным соперником в карьере Альвареса?

– Я считаю, что у Канело самым сильным соперником был Флойд Мейвезер. Это даже не в обиду Сергею. Просто Мейвезер – это Мейвезер, а Канело был тяжелее Флойда, но просто ничего не смог с ним сделать.