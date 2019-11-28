Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом - Советский спорт
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28 ноября 2019 11:00БоксУсачев Владислав

Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом

Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал об организации боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, раскрыл планы на 2020 год и оценил шансы Забита Магомедшарипова на титул чемпиона UFC.

«НУЖНЫ АНТАГОНИСТЫ»

– Камил, о вас сложилось устойчивое мнение, что вы мастер по раздутию из мухи в слона. Ранее вы на всю страну раскрутили противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева в ММА, а теперь делаете то же самое в боксе с Кокляевым и Емельяненко. Как это вам удается?
– У меня было тревожное предвкушение после фразы «о вас сложилось устойчивое мнение». Гадал, что вы скажите. Раздуть из мухи слона? Наверное, ни Исмаилов, ни Минеев, ни Саша, ни Миша не хотят быть мухами, а слонами – другое дело.

Мне кажется, что дело не во мне, а в тренде. Есть тренд на здоровый образ жизни и единоборства – это хорошо. Люди хотят разговаривать про единоборства и посещать турниры. Это существенно облегчает нашу задачу.

– Что нужно вам?
– Нужно иметь двух антагонистов. Если есть два похожих человека, которые в унисон говорят об этом и том же – это никому не интересно. В чем была фишка противостояния Минеева и Исмаилова? Это разные культуры, разные народы и образы жизни. Не столько бойцы, сколько столкновение двух стихий.

В случае Саши и Миши – это столкновение стилей. «Железный» мир Кокляева, за которым десятки тысяч таких же людей. Миша олицетворяет каждого из них. Вопрос: может ли он, «качок», драться? На него мы услышим ответ в пятницу.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ КАЙФАНУЛ»

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– Победит ли Кокляев Емельяненко?
– Это будет колоссальная победа всего «железного» мира над единоборствами и тогда единоборствам придется очень долго брать реванш. Плюс это два здоровых мужика. Вес имеет значение. Когда в ринг или в клетку выходят тяжи – это особенное зрелище.

– По вашим словам на пресс-конференции и открытой тренировке у меня сложилось впечатление, что бы болеете за Кокляева…
– Честно, нет. Я болею за обоих. Оба мне импонируют. Они разные. Для промоушена всегда выгодна победа андердога. Если Миша нокаутирует Сашу – это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш. Хотя объективно Саша – фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет, и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул.

«ОТКРЫТЫ ДЛЯ КУДРЯШОВА И ЭКСПЕРИМЕНТОВ»

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– Почему предстоящий вечер не называется, допустим Fight Nights: Nuclear War?
– Потому что инициатором проекта стал канал «РЕН ТВ». Спасибо им за доверие. Наша организация оказывает им поддержку, как люди имеющие опыт. Руководство телеканала посчитало, что какие-то слоты можно доверить нам. Пока удача на нашей стороне. Поэтому это не Fight Nights, но могло бы быть, хотя наша фишка – смешанные единоборства, а не бокс.

– На андеркарде пройдет бой Максима Новоселова и Алексея Гончарова. Получается, что в рамках вечера будет, и бокс, и ММА? Каков регламент?
– Я не могу сказать детали вечера. Но это в большей степени ответ на запросы зрителей.

– За Новоселова?
– Да. Он скорее герой интернета. По каким правилам он подерется, это не имеет значения. В первую очередь это вечер для любителей бокса.

– У вас недавно был вечер, в котором должен был драться Дмитрий Кудряшов. Он снялся из-за травмы, а затем снялся и Новоселов с другого боя. Я так понял, что Максим узнал о травме Кудряшова и захотел, чтобы ему увеличили гонорар. Не думали больше не сотрудничать с ним?
– Да. Все так и было. Я для себя посчитал, что с Новоселовым больше сотрудничать не буду. Другое дело, что недели две назад мы сели за стол переговоров. Нашлись неравнодушные люди, которые решили нас помирить. Вроде нашли общий язык. Посмотрим, что получится.

– А планируете задействовать Кудряшова в смешанных единоборствах в будущем?
– Я вижу, что у Димы опять стремительно пошла боксерская карьера. Он никогда не скрывал, что ММА для него – факультатив. Если у него будут постоянные предложения, он останется в боксе. Но мы всегда открыты. В том числе для экспериментов.

«ХОЧУ ВЕРНУТЬ МАГУ В СВОЮ КЛЕТКУ»

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– Вы хотели организовать бой Емельяненко с Сергеем Харитоновым. Получилось ли в этом направление продвинуться?
– Нет, но очень бы хотелось это сделать.

– Аппетиты большие?
– Нет. Серега был занят в Bellator. Последний бой он проиграл, сейчас у него травма. Через год этот бой может и должен состояться. Пока оба еще в ММА.

– Какие еще большие бои у вас в планах?
– Хочу сделать реванш Минеев – Исмаилов. Возможно, реванш Емельяненко – Кокляев, если бой будет соответствующим. Емельяненко – Харитонов. Надо думать. Я вообще за больших ребят. Хочу в следующем году провести Гран-при тяжеловесов. Кто-то точно будет героем. Это я про парней, которые весят больше 150 кг.

– А Исмаилов планирует уйти из АСА?
– У него еще один бой по контракту. Уйдет или нет – этого мы знать не можем, но мы приложим усилия, чтобы он вернулся в нашу клетку.

– А вы понимаете, почему руководство АСА не подпишет Минеева и не организует их бой на своей площадке?
– Нет. Минеев – свободный агент. Он мог спокойно выступать в АСА.

– Не думали провести реванш скандального боя между Тимуром Нагибиным и Георгием Караханяном?
– Не хочу работать с Караханяном. Не говорю, что этого не будет, но его треш-ток меня немного шокировал.

«ЗАБИТ НЕ ГОТОВ»

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– На прошедшем турнире UFC большинство россиян проиграло. Из этого можно сделать вывод об уровне российских ММА?
– С точки зрения техники у наших ребят все классно – одни из лучших в мире. Но с психологией у многих россиян есть проблемы. Ребята перегорели дома и не смогли победить середняков. В другой раз в другой стране и все могло сложиться по-другому.

– Тогда про Забита Магомедшарипова. Он провел второй бой подряд, в котором сильно сдал в третьем раунде. Что будет в пятираундовом?
– Если бой в высоком темпе – Забит не готов.

– Он не готов сейчас, потому что готовился на три раунда, или в принципе он не будет готов на пять?
– Он производит впечатление не самого функционального бойца в целом. Ему надо над этим работать. Если он сделает функционалку, он станет идеальным, но надо пахать.

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