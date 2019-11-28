Тренер Кокляева: Шансы Миши бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо

Эдгар Гукасян, под руководством которого Михаил Кокляев готовился к бою с Александром Емельяненко, рассказал о боксерских навыках своего подопечного и призвал поклонников российского тяжелоатлета верить в чудо.

«КОКЛЯЕВ БЫСТРО ПРИБАВЛЯЕТ»

– Эдгар, вы выступите в рамках одного вечера бокса со своим подопечным. За кого больше волнуетесь?

– За обоих. Ситуация непростая. Может, по мне этого не видно, но внутренне я волнуюсь. Мне предстоит боксировать не только за себя одного, но и за Михаила тоже. От моей работы зависит его результат. Я должен его замотивировать, настроить на победу и работать в таком духе.

– Как долго вы работаете с Кокляевым и какой прогресс он совершил?

– Работаем чуть менее двух месяцев. Он прибавляет очень быстро. Впитывает как губка. Признаюсь, я был удивлен. Подумать не мог, что тяжелоатлет способен боксировать, а Михаил именно боксирует. У него были хорошие спарринг-партнеры, которым было интересно, что Кокляев может показать. Все уходили под впечатлением от его работы.

– Включая Александра Волкова и Александра Шлеменко?

– Нет. Хотя Шлеменко был немного удивлен. Мы работали вместе в «троечке». Он не ожидал такой работы от Михаила.

К нам приезжали большие ребята, весом за 120 кг, мастера спорта. Они все были удивлены подготовкой Кокляева и особенно тем, как он держит удар.

Я за два месяца могу любого научить работать на лапах так, что другие подумают: «Это профессиональный боксер». А вот как он будет ощущать себя в ринге – это был главный вопрос. Нормально.

«ШАНС КОКЛЯЕВА – ПОПАСТЬ»

– Кокляев – не первый ваш ученик, который выйдет на профессиональный ринг?

– Нет, конечно. Я работал с Самвелом Мартисяном. У меня был Денис Варакса – чемпион мира по тайскому боксу.

– У Емельяненко был один бой в профессиональном боксе. Причем давно. Вы представляете, как к подготовиться к такому сопернику и чего ожидать?

– Отвечу так, Александр – очень хороший боксер. Именно боксер. Я видел его в деле. Мы как-то занимались в одном зале. Я его знаю и хорошо к нему отношусь, к его достижениям. Он – великий спортсмен. Шанс Михаила ровным счетом один – попасть. У меня нет иллюзий, но попасть он может. И главное, Михаил не боится Александра. Он будет боксировать. Гарантирую.

– Как оцените шансы? 10 процентов, больше, меньше?

– 20 процентов.

– Какое впечатление у вас оставил Александр сейчас? Он несерьезно воспринимает предстоящий бой или копит энергию, чтобы выплеснуть ее на ринге?

– Мне кажется, Александр недооценивает Михаила. В том наш шанс.

– Недавно услышал противоречивое мнение, что Кокляеву было бы удобнее провести бой по правила ММА, где бы он мог просто наваливаться на соперника всей массой и прижать к настилу или к клетке…

– Однозначно нет. За такой короткий промежуток времени невозможно научить еще и бороться. Я считаю, что только боксу надо уделить год.

«МНЕ НАДО УВЕРЕННО ПОБЕЖДАТЬ»

– А за время подготовки Михаила вы не забыли о своем сопернике? Изучили его?

– Посмотрел не так много боев, как хотелось бы. Знаю, что он из Танзании и у него 11 побед. Недооценивать никто не собирается, но его надо уверенно проходить. Мы оба готовы, знаем свои силы и свой уровень.

– Для вас не проблема провести бой и через полчаса уже готовить своего подопечного?

– Это очень сложно. Такого опыта у меня не было и я не припоминаю, кто в нашей индустрии на таком уровне боксировал...

– Тренер Майка Тайсона Кевин Руни боксировал с ним в один вечер (это было дважды 6 марта и 10 апреля 1985 года).

– Правда? Я не знал.

– Возможно, что Джонатан Бэнкс тоже боксировал в одном вечере с Владимиром Кличко.

– Как тренер точно нет. Но он помогал Эмануэлю Стюарду готовить Владимира как спарринг-партнер, и тогда были случаи, когда они часто выступали в одном вечере. Что касается меня, груз ответственности, конечно, велик, но я собран, сконцентрирован. Думаю, что будет хорошо.

– Что хотите передать людям, которые будут болеть за Михаила?

– Верьте в чудо. Чудеса бывают. Мы покажем, на что способны. Спасибо за поддержку.