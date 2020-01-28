Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге 

Допинг-скандалы в современном мире ― дело довольно регулярное. Однако далеко не всем спортсменам удается доказать свою невиновность.

27 января с каноистки из Канады ― 11-карткой чемпионки мира Лоренс Венсан-Лапуант ― сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. В ее организме в июле 2019 года обнаружили следы лигандрола. Это вещество использовать спортсменам запрещено.

Однако канадка смогла оправдаться, причем ее объяснения оказались довольно любопытными. По словам спортсменки, лигандрол попал в ее организм через «обмен жидкостями тела» с экс-бойфрендом во время секса. Спортсменка настояла, чтобы ее парень сдал на экспертизу свой волос. Через две недели специалисты подтвердили наличие следов лигандрола в биоматериале. По версии спортсменки, именно бойфренд (теперь уже бывший) через «жидкость своего тела» передал вещество в организм каноистки.

Что ж, в борьбе за честное имя все средства и оправдания хороши. Однако объяснение Венсан-Лапуант еще не самое курьезное. Были истории куда абсурднее. И самое интересное в них то, что после приведенных доказательств, спортсмены смогли выйти сухими из воды.

РИШАР ГАСКЕ ― ГУБЫ НЕЗНАКОМКИ

Французским теннисист Ришар Гаске попал в допинговый скандал в 2009 году. У него нашли кокаин. Однако спортсмен свою вину не признавал. В качестве оправдания Гаске заявил, что кокаин попал к нему через поцелуй с девушкой в ночном клубе. Объяснение было принято. Отстранили игрока лишь но время разбирательства. Француз вышел сухим из воды и продолжил выступления.

ШОН БАРБЕР― КОКАИНОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Соотечественник Лоренс Венсан-Лапуант, чемпион мира 2015 года по прыжкам с шестом Шон Барбер также был пойман на кокаине. Видимо, спортсмен решил пойти по проторенной дорожке. Он убедил канадский суд, что наркотик попал в его организм случайно, после поцелуя с девушкой. Суд спортсмена оправдал. Он избежал четырехлетней дисквалификации и принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Правда, занял только 10-е место.

Любопытно, что позже, в 2017 Шон Барбер году признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

ТАЙСОН ФЬЮРИ ― МЯСО КАБАНА

Британскому боксеру Тайсону Фьюри предъявили обвинения в употреблении анаболического стероида ― нандролона - в июне 2016 года. Тяжеловес объяснил наличие запрещенного вещества тем, что вместе со своим кузеном, боксером Хьюги они раз в неделю обедали тушей неразделанного кабана. По словам тяжеловеса, в мясе были препараты, повлиявшие на допинг-пробу: в корм животных якобы добавлялись стероиды для ускорения их роста.

Также Фьюри подал в суд на антидопинговое агентство Великобритании за распространение сведений, не соответствующих действительности. В ответ на это UKAD сделала публичное заявление, подтвердив подозрения о нарушении Фьюри антидопинговых правил и временно отстранило его. Но позже дисквалификацию с Тайсона Фьюри все-таки сняли.

Однако скандально известный спортсмен осенью 2016 года попался на веществе куда более «тяжелом», чем анаболик ― кокаине. После этого Британский боксёрский совет отозвал лицензию у экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе.

РОСС РЕБАЛЬЯТИ ― ПАРЫ МАРИХУАНЫ

Скандал вокруг чемпиона Олимпийских игр по сноуборду разгорелся в 1998 году. В его пробе были найдены следы марихуаны. Спортсмен придумал любопытное объяснение наличию наркотика в пробе. Он сказал, что на него «надышали» друзья, которые курили «травку» в клубе, а сам ничего не употреблял.

От состязаний его не отстранили. В то время этот наркотик не был в числе запрещенных веществ. Однако по прошествии времени Ребальяти признался, что употребляет марихуану. Он заявил, что «травка» улучшает сон и имеет противовоспалительный эффект, а вреда от нее нет.

ДЖИЛЬБЕРТО СИМОНИ ― ПЕРУАНСКИЙ ЧАЙ

В 2002 году в организме Джильберто Симони нашли кокаин. Спортсмен сначала выдвинул версию о том, что наркотик содержался в обезболивающем препарате, который дал ему стоматолог. Затем гипотеза Симони изменилась. Он сказал, что якобы накануне сдачи теста родственники пригласили его на чаепитие. Причем угощали спортсмена напитком на основе коки, привезенным из Перу. Спортсмена оправдали, но из-за разбирательства гонщику пришлось пропустить «Тур де Франс».