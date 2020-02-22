Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе - Советский спорт
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22 февраля 2020 04:00БоксУсачев Владислав

Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе

Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым.

Напомним, что Сироткин победил Устарханова судейским решением. Счет судейских записок: 99-90, 96-93 и 95-94 в пользу нижегородского боксера.

– Насколько велик ваш вклад в победу Андрея?
– Мы тренировались в одном зале. Примерно месяц назад он предложил выйти с ним на ринг. Я согласился, но с условием, чтобы мог принести хоть какую-то пользу. Он сказал, что я буду мыть и подавать капу. Этим я и занимался. Просто так – не интересно. Помогал самую малость.

– Вы знали о существовании боксера Андрея Сироткина до знакомства в зале?
– Конечно. Пусть я и футбольный человек, но и другие виды спорта смотрю. Признаться, я не очень люблю индивидуальные виды спорта, но бокс – одно из немногих исключений из этого правила.

– Сколько боев Сироткина вы видели?
– С англичанином Джоном Райдером, бой который Андрей проиграл. Его я смотрел целиком.

– В зале вы занимаетесь именно боксом?
– Да. Скоро будет пять лет. Естественно я дилетант. В моем возрасте важно хорошее самочувствие, физическая форма и сброс стресса. Кстати, мой тренер Алексей Кубарев тоже был в углу Сироткина и помогал ему в подготовке. Так что я слежу за боксом, а Андрей – фанат «Крыльев Советов» и «Манчестер Сити». Он следит за АПЛ. Поскольку у меня есть возможность покупать билеты, я ему обещал перед боем, если он выиграет – подарю билеты на «Манчестер Сити». Теперь надо постараться.

– Вряд ли это, конечно, будет Лига чемпионов.
– Я почему-то думаю, что «Манчестер Сити» скосят этот срок. Хотя совсем от наказания уйти не получится.

– Вы занялись боксом потому что у нас появилось много «доброжелателей» в инстаграме, и как бы на всякий случай…
Нет. У меня есть близкие друзья, которые увлекаются единоборствами. В какой-то момент посоветовали, что это хороший способ избавиться от стресса. Как-то получилось, что с детства я равнодушен к единоборствам, где используются ноги, хотя мы все выросли на фильмах Брюса Ли. Мне ММА не очень нравится, а вот бокс и трилогия Микки Уорда и Артуро Гатти… За боксом я следил и моя старшая дочь тоже ходит на занятия.

– Вернемся к бою. С каким преимуществом выиграл Сироткин?
– Смешно с моей стороны изображать из себя эксперта по боксу, но думаю, что всем было видно, что Андрей быстрее. Значительно техничнее. С третьего-четвертого раунда было заметно, что он попадал больше. Мне показалось, что в концовке он чуть подустал, но это его тренеру нужно делать выводы, а не мне.

– Не боитесь, что Андрей без вас никуда не поедет?
– Если у него будет хороший чемпионский бой, а у меня свободное время – с удовольствием. Но только не этим летом. У меня чемпионат Европы. В другое время, пожалуйста. Тем более у Сироткина неудачный бой был в Англии, а я очень часто езжу туда в командировки.

– За кем из современных боксеров следите?
– Надо подумать, чтобы не ляпнуть глупость.

– Если что Майк Тайсон и Рой Джонс карьеры завершили.
– К сожалению, Рой Джонс в последних боях представлял грустное зрелище.

– Может, для удобства начнем с тех боксеров, за которыми вы следили в детстве? Гатти и Уорд уже есть, кто еще?
– Уорд обязательно. Флойд Мейвезер тоже. Хотя мне больше нравился Мэнни Пакьяо. Если бы они встретились на десять лет раньше, это был бы другой бой, но Флойд всегда знал когда и с кем надо биться. Сейчас я стал реже следить за тяжелым весом. Нет Эвандера Холифилда и Риддика Боу. И, конечно, я не застал, но по записям являюсь поклонником Джо Фрейзера. Я всегда был поклонником незаметных героев. Еще можно вспомнить Костю Цзю, Оскара де ла Хойю. Из современных – Александр Усик. Украинская школа бокса очень хороша, и Василий Ломаченко очень хорош, но Усик мне больше нравится. Он очень техничный. Еще я болел за Сергея Ковалева. Последний бой он проиграл. Жаль, что так вышло.

– В тяжелом весе сейчас состоится бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
– Знаю. Кажется, Фьюри – боксер специфический. Я не большой его поклонник. Помню победу над Владимиром Кличко. Она получилась яркой. Но проблема была в возрасте украинца.

– Усик может отобрать пояс у чемпионов тяжелого веса?
– Я в это очень верю. Когда он был в первом тяжелом весе, он напоминал Роя Джонса в лучшие моменты карьеры. Техникой и скоростью. Как это будет сейчас? Мне тяжело судить по своим базовым знаниям о боксе. Мне бы хотелось, чтобы у Усика это получилось, хотя понимаю, что это будет тяжело – перейти в новый дивизион и не потерять скорость. Я болею за него.

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