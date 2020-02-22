Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити»

Напомним, что Сироткин победил Устарханова судейским решением. Счет судейских записок: 99-90, 96-93 и 95-94 в пользу нижегородского боксера.

– Андрей, поздравляем вас с победой. Какие ощущения после боя? Все ли получилось?

– Я очень рад победе. Я в нее верил. Верил мой брат, тренер, жена, ребенок, все близкие. Все в меня верили. Были определенные опасения, потому что я выходил на замену. Срок подготовки был маленьким, а Апти Устарханов провел полноценный тренировочный лагерь.

Я знал, что не покажу 100 процентов своих возможностей. Даже процентов 80 не показал, но чувствовал, что веду бой уверенно. В принципе, исходя из всех обстоятельств, доволен как сумасшедший.

– По раундам я поставил 8-2. Один из судей посчитал 5-5. Если бы не нокдаун, у него была бы ничья.

– Была пара раундов, которые я не проиграл, но и не забрал их. Я это понимал. Но нужно было делать где-то паузы, чтобы сохранить силы на концовку. В некоторых тренировках мне было в разы сложнее, чем во время нынешнего боя.

– Показалось, что к восьмому раунду вы все же подустали.

– Конечно. Столько отпрыгать, каждый устанет. Не та скорость и резкость на ногах. Но чтобы ноги прямо отказали...

– Крепко не попали?

– Нет. Апти жестко бьет по стоячей мишени, а я двигался. Попробуй-попади.

– Вы поблагодарили брата, тренера и супругу, но в вашем углу был еще один человек, которого иногда можно увидеть по телевизору. Это Владимир Стогниенко.

– Он самый.

– Какую роль он сыграл в вашем успехе?

– В первую очередь, я сам его фанат. Давным-давно. Я много раз говорил в интервью, что являюсь фанатом футбола. В том числе английской премьер-лиги, которую он великолепно комментирует. Особенно мне нравится, когда он комментирует мой любимый «Манчестер Сити». На базе в Кутузовском, где я тренировался и жил, Владимир приходил на тренировки – четыре раза в неделю на бокс. Мы познакомились. В разговоре получилось, что я предложил ему выйти со мной. Он согласился. Мне было очень приятно, что человек, фанатом которого я являюсь, вышел со мной, поддерживал и болел.

– Вы взяли его на бокс, а он обещал взять вас на «Манчестер Сити»?

– Совершенно верно. Подслушали? Владимир, ты обещал, обратного пути нет.

– Когда готовы лететь?

– Как только он отправиться комментировать матч «Манчестер Сити». Ему можно брать с собой людей в штат. Я буду там.

– Будете звать Стогниенко на следующие бои?

– Он уже в команде.