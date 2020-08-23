Эдуард Трояновский: Удар Поветкина в челюсть Уайту – это нокаут года. И развенчание мифа десятилетия

- Впечатления незабываемые, - заявил 40-летний Трояновский. - Реально это был супербой, и Саша заставил поволноваться. Тех, кто не верил в Поветкина, сомневался в нем. А тем, кто его любит и ценит, Александр сделал роскошный подарок. Да, он старше Уайта, но разговоры о том, что ему пора на пенсию, оказались пшиком. Возраст в боксе - это предрассудки.

- В ходе боя Поветкин проигрывал британцу...

- Не совсем. В том смысле, что для него это привычный сценарий - отдать инициативу в начале и компенировать все ближе к концу. Примерно так же он нокаутировал в свое время Майка Переса. Были и другие бои, когда Саша уступал по очкам первые раунды и побеждал. Это бокс. Надо ловить момент, когда для соперника гаснет свет. Уайт это почувствовал на себе. Как и многие его предшественники, выходившие против Поветкина. Так что два нокдауна, в которых побывал Саша, меня не смущали. Я знал, что он возьмет себя в кулак и все доберет.

- А вам не показалось, что Уайт уже поверил в победу, начал немного пижонить и поэтому раскрылся?

- Не показалось. Конечно, после двух нокдаунов может прийти самоуверенность. Но Уайт тоже понимал, что это бокс, супертяжелый вес, здесь часто решает один удар. Когда Диллиан поднялся после нокаута, он даже не понял, что произошло. Он реально не понимал, что случилось. Свет погас. Думаю, только в раздевалке ему рассказали, чем дело кончилось (смеется).



- Вы ждали именно этого фирменного удара Поветкина?

- Не сказал бы, что ожидал именно этот удар. Но левый крюк Саши всегда доставлял много проблем его противникам.

- Как считаете, апперкот мог быть заготовкой?

- А еще и прямой, и боковой, и удар снизу. И двадцать плюс минус лет тренировок... Мы, боксеры, отрабатываем целый набор заготовок. Одна может сработать. У Саши сработал крюк.