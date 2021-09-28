Александр Усик: Поедут ли чемпионские пояса в Крым? Конечно, да

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, собирается ли он взять свои чемпионские пояса вместе с собой в Крым.

Напомним, что в ночь на 26 сентября 34-летний спортсмен одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа единогласным решением в рамках поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе.

– Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довёл меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину, – рассказал Усик на пресс-конференции.

Добавим, что Усик родился в Симферополе. Его мать – Надежда Петровна родом из Черниговской области, а отец Александр Анатольевич из Сумской области.

Усик заявил, что готов биться с победителем поединка между Фьюри и Уайлдером.