Губерниев намерен встретить Усика с чемпионскими поясами в Крыму

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание Александра Усика привезти свои чемпионские пояса в Крым.

Напомним, что 26 сентября украинский боксер победил британца Энтони Джошуа в Лондоне единогласным решением судей. Усик стал обладателем чемпионских поясов по версии WBO, WBA, IBO и IBF.

«Усик — молодец, прекрасное стремление. Александр не отрывается от своих корней, от истоков. Он ничего не боится, надо отдать ему должное. Усику точно не опасно приезжать в Крым, как и в любой другой регион России. А за украинскую сторону я отвечать не могу. Готов ли провести торжественное мероприятие для Усика в Крыму? С удовольствием встречу там Усика с чемпионским поясом», — цитирует Губерниева Sport24.ru.

Ранее 34-летний спортсмен негативно высказался в адрес тех, кто кто критикует совместные фотографии атлетов из России и Украины.