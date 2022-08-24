Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Промоутер Фьюри допустил его бой с Джошуа

Энтони уступил чемпионские пояса Усику.
24 августа 2022 15:23
автор: Максим Скороходов

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по WBC Тайсона Фьюри, допустил, что непобедимый боксер проведет бой с экс-чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа.

«Если Джошуа удастся одержать пару побед, Тайсон может с ним сразится после победы над Усиком, в которой я не сомневаюсь. Но Энтони нужно сначала восстановиться перед следующими боями», - сказал Уоррен профильному СМИ.

Напомним, что Фьюри в настоящий момент согласен только на поединок с Усиком при гонораре в 500 млн фунтов, иначе он объявит о завершении карьеры.

Именно Усик отобрал чемпионские пояса у Джошуа.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Промоутер Фьюри допустил его бой с Джошуа
Энтони уступил чемпионские пояса Усику.
24.08.2022 15:23
Бокс
автор: Максим Скороходов
Фьюри дал неделю для поиска денег на его бой с Усиком
В противном случае британский боксер в очередной раз завершит карьеру.
24.08.2022 13:21
Бокс
автор: Максим Скороходов
Фьюри поставил условия по бою с Усиком: Заплатите миллиард или придержите простофилю
Британец потребовал сумасшедший гонорар.
23.08.2022 23:01
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Кто убил двоюродного брата Фьюри? Полиция Манчестера раскрыла детали преступления
31-летний Рико Бертон был зарезан неподалеку от бара.
23.08.2022 20:43
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стала известна сумма, которую требует Тайсон Фьюри для поединка с Усиком
Ранее украинец одолел Энтони Джошуа в матче-реванше.
23.08.2022 16:40
Бокс
автор: Александр Бойченко
Александр Емельяненко: У Федора новые братья. Ему не до меня
Александр проведет боксерский поединок с Вячеславом Дациком 24 сентября.
23.08.2022 14:42
Бокс
автор: Александр Бойченко
Промоутер Усика опроверг новость о том, что поединок с Фьюри может пройти 17 декабря
Местом проведения боя должна стать Саудовская Аравия.
22.08.2022 23:08
Бокс
автор: Владислав Корегин
Фьюри и Усик могут провести бой за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре
Поединок за звание сильнейшего тяжеловеса по версиям всех престижных организаций может пройти в Саудовской Аравии.
22.08.2022 10:34
Бокс
автор: Максим Скороходов
Усик – о поединке с Фьюри: Пусть отдает пояс и идет отдыхать
Британец – лучший боксер мира по версии журнала The Ring.
22.08.2022 04:51
Бокс
Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби
Представители спортсменов достигли соглашения.
21.08.2022 22:43
Бокс
автор: Александр Шульгин
Почему молчит «Лукойл»? Безвластие в «Спартаке» подозрительно затягивается
Пауза, возникшая в информационном поле вокруг «Спартака» после ухода из клуба Леонида Федуна, сильно настораживает.
«Амкал» в финале Кубка России за 500! Букмекерский обзор
Обзор новостей мира беттинга.
Гассиев остановит Уэлча не позднее шестого раунда. Расклад на бой в Белграде
26 августа в сербской столице пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. «Плеймейкер» оценивает шансы.
«Мой друг — Владимир Путин». Кто такой Деннис Родман, который хочет вытащить Бриттни Грайнер из русской тюрьмы
Экс-звезда НБА Деннис Родман намерен отправиться в Россию вызволять из-за решетки знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер. В прошлом он уже спас в схожих обстоятельствах как минимум двух соотечественников.
Когда примем Крым в наш футбол? Почему РФС ведет себя как «иноагент»
Вопросом крымского футбола, похоже, занялись на самом верху. Все последние дни новости по этой теме не затихают.
Тайм-аут с динозавром. Как Николай Карполь полвека кричит и побеждает
Цикл статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет волейбольного тренера, выигравшего немыслимое количество титулов с «Уралочкой» и женской сборной страны.
Салах догнал Джеррарда, Модрич превзошел Роналду. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Крик души или шантаж? Что стоит за желанием Нобоа уйти в ЦСКА
Лидер «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому блогеру признался в том, ЦСКА предлагает ему контракт на два года.
Ну и как теперь Газизову выбивать миллионы у Федуна? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Гол на день рождения! Как Ракицкий испортил дебют Дзюбы в Турции (видео)
В первом матче за новую команду - «Адана Демирспор» - экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба отметился голом в ворота «Фенербахче», но проиграл (2:4).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика