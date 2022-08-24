Промоутер Фьюри допустил его бой с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по WBC Тайсона Фьюри, допустил, что непобедимый боксер проведет бой с экс-чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа.

«Если Джошуа удастся одержать пару побед, Тайсон может с ним сразится после победы над Усиком, в которой я не сомневаюсь. Но Энтони нужно сначала восстановиться перед следующими боями», - сказал Уоррен профильному СМИ.

Напомним, что Фьюри в настоящий момент согласен только на поединок с Усиком при гонораре в 500 млн фунтов, иначе он объявит о завершении карьеры.

Именно Усик отобрал чемпионские пояса у Джошуа.