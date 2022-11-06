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Де ла Хойя поздравил Бивола с победой над Рамиресом

Поединок прошел в Абу-Даби.
06 ноября 2022 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя отреагировал на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с Хильберто Рамиресом из Мексики.

Напомним, что несколько часов назад 31-летний спортсмен защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории. Бивол одержал победу единогласным решением судей по итогам всех 12 раундов.

«Поздравляю, Дмитрий! Ты удивительный талант. Всегда уважал тебя на ринге и за его пределами», — написал де ла Хойя на своей странице в социальной сети.

Добавим, что теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке, у Рамиреса первое поражение в карьере, ранее у него было 44 победы.

источник: «Советский спорт»
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