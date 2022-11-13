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Усик сразится с хорватом Хрговичем в рамках защиты титула IBF 

На данный момент оба бойца остаются непобежденными.
13 ноября 2022 12:35
автор: Глеб Шевяков

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выступит в поединке за титул против Филипа Хрговича. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в своих соцсетях.

Отмечается, что непобежденный украинский боксер встретится с хорватским тяжеловесом в следующем бою под эгидой IBF.

«Я получил приказ от IBF в письменном виде. Чемпион Александр Усик встретится на ринге с претендентом Филипом Хрговичем в следующем бою. Ждем!», – написал Хирн.

Ранее сообщалось, что украинец задумывался о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, что Усик выходил на профессиональный ринг 20 раз и одержал 20 побед. Хргович выходил победителем в 15 боях из 15 возможных.

источник: «Советский спорт»
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На данный момент оба бойца остаются непобежденными.
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