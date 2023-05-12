Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксер, заслуженный мастер спорта России Муслим Гаджимагомедов пробился в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

В полуфинальном поединке 26-летний россиянин, выступающий в категории до 92 кг, одолел узбекистанского атлета Лазибека Муллажонова. По итогам проведенного боя судьи раздельным решением отдали победу Гаджимагомедову.

Напомним, что спортсмены 19-и стран бойкотировали соревнования из-за участия России, боксеры которой выступают на турнире с государственной символикой. Чемпионат в Узбекистане завершится 14 мая.

Ранее Всеволод Шумков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.