Американец Джонсон появился на взвешивании в футболке с изображением Путина

Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Владимирович Джонсон появился на церемонии взвешивании перед очным поединком с россиянином Марком Петровским в майке с фотографией президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что 43-летний спортсмен получил лицензию Федерации бокса России. Ранее он также сменил имя на Кевин Владимирович в честь российского руководителя страны.

Добавим, за свою карьеру в боксе Джонсон провёл 59 боев, в которых одержал 36 побед (20 - нокаутом), потерпел 21 поражение и завершил два поединка вничью. Его поединок с Петровским состоится в пятницу, 18 августа, на турнире в Москве.