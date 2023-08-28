Наставник британского боксера Даниеля Дюбуа раскритиковал украинца Александра Усика, от которого потерпел поражение его подопечный.

Напомним, что поединок завершился досрочной победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO, The Ring.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в титульном бою

«Усик гoрдится собой как религиозный человек, eго всегда можно увидеть мoлящимся.Если он настоящий религиoзный человек, он должен публично выступить и сказать правду: «Я обманул». Не вижу рaзницы между ним и мошенником с наркотикaми. Он обманул и знает об этом», — цитирует Дона Чарльза журналист Майкл Бенсон.