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Российский боксер Мадиев – перед следующим поединком: я не ржавею, соскучился по рингу

31 августа россиянин подерется с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.
30 августа 2023 23:36
автор: Никита Плохих

Чемпион Азии по версии WBA Магомед Мадиев поделился ожиданиями от поединка с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым.

«Я не ржавею, соскучился по рингу. Сейчас моя форма близка к идеалу. Мой соперник довольно крепкий. Смотрел его бои, видел, что он тяжело бьет. Буду стараться больше, чтобы не пропускать и опережать», – приводит слова Мадиева корреспондент «Советского спорта».

Бой Мадиева и Абдукахорова состоится 31 августа.

Ранее боксеры прошли процедуру взвешивания и встретились лицом к лицу.

источник: «Советский спорт»
Мадиев и Абдукахоров прошли процедуру взвешивания
Мадиев и Абдукахоров прошли процедуру взвешивания
Бой состоится 31 августа.
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