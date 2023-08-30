Российский боксер Мадиев – перед следующим поединком: я не ржавею, соскучился по рингу

Чемпион Азии по версии WBA Магомед Мадиев поделился ожиданиями от поединка с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым.

«Я не ржавею, соскучился по рингу. Сейчас моя форма близка к идеалу. Мой соперник довольно крепкий. Смотрел его бои, видел, что он тяжело бьет. Буду стараться больше, чтобы не пропускать и опережать», – приводит слова Мадиева корреспондент «Советского спорта».

Бой Мадиева и Абдукахорова состоится 31 августа.

Ранее боксеры прошли процедуру взвешивания и встретились лицом к лицу.