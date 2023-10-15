Тим Цзю победил Брайана Мендозу и защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе

Австралийский боксёр Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

В титульном поединке, который состоялся 15 октября в Бродбиче (Австралия), Цзю победил американского спортсмена Брайана Мендозу. Поединок прошёл полную дистанцию в 12 раундов. Все трое судей отдали победу австралийцу (116-112, 116-111, 117-111).

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Это первая защита титула для 28-летнего Цзю. В его активе 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.