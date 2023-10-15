Цзю безжалостно избил лютого американца. Где-то с ужасом на это смотрел Чарло

Тим Цзю (23-0, 17 КО) в своей родной Австралии в Бродбиче должен был защитить титул чемпиона WBO Бой за в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) в поединке с временным чемпионом по версии WBC американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO).
Не срослось у Тима схлестнуться в ринге с главной своей промежуточной целью на данный момент Джермеллом Чарло. Король первого среднего отказался защищать титул и выбрал, как ему показалось, более интересное противостояние с Саулем Альваресом. Для этого пришлось перейти в категорию выше (Канело был безжалостен к своему оппоненту). Организация WBO лишила Чарло пояса и вручила его Тиму Цзю.
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Старший сын Константина Цзю, несмотря на то, что уже реальный чемпион по одной из главных боксёрских версий, до сих остаётся достаточно локальным бойцом. Всё дело в том, что Тим практически никогда не выезжал для проведения поединков за пределами родной Австралии. Поколачивает Тим не самых известных соперников, большинство из которых уже в состоянии проигравших ещё до боя. Стиль Тима - прагматизм. Он прессингует, атакует, в его арсенале много разных комбинаций, давит физической силой, провоцирует размены, в которых готов пропускать. Его минус в излишней прямолинейности и когда-нибудь, в бою с действительно крутыми соперниками это может сыграть самую негативную роль.
А соперник Тима - сенсация. Жил себе жизнью обычного, посредственного боксёра. Никого серьёзного не трогал, набивал себе ростер близ своего дома, где начал одерживать удивительные победы. Сначала он разделался с бывшим чемпионом WBA и IBF Джейсоном Росарио. А потом сильно подпортил карьеру сильному Себастьяну Фундоре.
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Бой начался с явной разведки, первые пару раундов соперники буквально простояли на ринге, изредка выкидывая одиночные удары. Как бы проверяя друг друга на прочность. В третьем Тим вспомнил, что ввиду того, что всё-таки он чемпион, то надо явить товар лицом. Удары стали мощнее, атаки яростнее и быстрее, но и, по-старинке, не забывал Цзю и периодически пропускать ненужные выпады Мендозы.
К середине боя полностью проявилось преимущество Тима. Казалось, что Брайан буквально начинает выживать на ринге. В ринге проклюнулся тот самый коронный стиль австралийского боксёра - двоечка и в сторону, одиночный, но сильный правый, и, вновь, уход. Тим умеет на ринге создать удушливую атмосферу для своих оппонентов. Претендент явно ощущал себя неудобно. В середине седьмого раунда Цзю впервые качнул своего соперника. После сильного апперкота, Мендоза чуть было не рухнул на настил, но смог удержаться. Далее было одностороннее избиение, но Брайан стоял, а Тим не нагнетал, по сути, дав глотнуть жизни претенденту. Интересно, что по мнению независимых экспертов счёт в поединке был равным к восьмому раунду. Порой мы смотрим с ними разные бои.
Начиная с 10-го раунда в этом бою стало всё предельно ясно. Мендоза держался на морально-волевых, каким-то чудом не падая на настил. А Тим, как хладнокровный убийца, не спешил заканчивать всё здесь и сейчас. Он планомерно наращивал тоннаж ударов, не обращая внимания на какие-то робкие попытки соперника. В итоге, все остались при своих - Цзю защитил титул чемпиона, а Мендоза не упал на настил. Уверенная победа по очкам сына легендарного Кости Цзю над достаточно неудобным соперником.
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Джермеллом Чарло.
«После такого выступления Чарло теперь будет драться не с Кроуфордом, а с Цзю. И, если он побьёт Тима Цзю, возможно, ему удастся заполучить Кроуфорда. Я не думаю, что Чарло мотивирован, но $ 20 млн сделают своё дело. Я считаю, что если он сразится с Тимом Цзю, то будет нокаутирован», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.