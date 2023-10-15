Владимир Хрюнов: победа над Мендосой доказала, что Тим Цзю готов встретиться с Чарло

Российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заявил, что династия Цзю и сам Тим уверенно находятся в элите мирового бокса. Владимир также ответил на вопрос, стоит ли ожидать бой Тимофея и Чарло.

«Тим провёл великолепный бой. Единственное, было очень заметно его желание завершить поединок досрочно. В какие-то моменты это мешало Тимофею, он сам удивлялся, как его казалось бы результативные удары, которые он доносил до цели, не приносили нокаута. Это основная сложность в этом бою. А так поединок Тимофей провёл хорошо, одержал красивую победу.

Я думаю, что у Тима есть великолепный коллектив промоутеров, его бои транслируются во всех странах мира. Думаю, он будет проводить поединки с нужной регулярностью. По поводу того, кто будет его соперником, могу сказать, что по сравнению с годом ранее, когда мы разговаривали с Костей и говорили, что Тиму рано драться с Чарло, сейчас я с уверенностью могу сказать, что Тимофей в силах провести бой с любым соперником.

Победа над Мендосой доказала, что Тим Цзю готов встретиться с Чарло, что династия Цзю и сам Тимофей уверенно находятся в элите мирового бокса. Реально ли ожидать бой Тимофея против Джермелло Чарло? Да!» — заявил Хрюнов.

15 октября в бою с Мендосой Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе.