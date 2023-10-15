Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над Мендосой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю рассказал корреспонденту «Советского спорта» о своих впечатлениях от прошедшего боя своего сына, Тимофея Цзю. Австралиец с российскими корнями 15 октября защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

«Бой Тим провёл хороший. Он не останавливался, всё делал правильно, действовал по плану. Я полностью доволен поединком, который провёл Тимофей. Он прошёл сильного соперника, провёл дистанцию. Всё нормально. По поводу дальнейших планов могу сказать, что пока что ничего не известно. Мы никогда не загадываем заранее, нужно ждать», — сказал Цзю.

Ранее российский промоутер Валерий Хрюнов высказался о готовности Тима Цзю к бою против Джермелло Чарло.