Дмитрий Бивол – об уходе Лебедева: Возраст у него уже немолодой, это правильное решение

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на уход из профессионального бокса россиянина Дениса Лебедева.
«Денис лучше знает свое тело и знает, когда надо остановиться. Я рад за него, потому что у него была яркая карьера. Возраст у него уже немолодой, поэтому я думаю, что это правильное решение, потому что важно сохранить здоровье.
Он владел двумя чемпионскими поясами и оставил значимый след в истории профессионального бокса, а теперь его приоритетом будет большая семья», – цитирует Бивола News.ru.
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