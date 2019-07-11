Дмитрий Бивол – об уходе Лебедева: Возраст у него уже немолодой, это правильное решение - Советский спорт
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11 июля 2019 15:52БоксГичунцев Артур

Дмитрий Бивол – об уходе Лебедева: Возраст у него уже немолодой, это правильное решение

Уроженец Старого Оскола завершил карьеру в 39 лет.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на уход из профессионального бокса россиянина Дениса Лебедева.

«Денис лучше знает свое тело и знает, когда надо остановиться. Я рад за него, потому что у него была яркая карьера. Возраст у него уже немолодой, поэтому я думаю, что это правильное решение, потому что важно сохранить здоровье.

Он владел двумя чемпионскими поясами и оставил значимый след в истории профессионального бокса, а теперь его приоритетом будет большая семья», – цитирует Бивола News.ru.

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