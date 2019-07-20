Представитель Дадашева: Максиму проводят трепанацию черепа - Советский спорт
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20 июля 2019 10:52БоксГичунцев Артур

Представитель Дадашева: Максиму проводят трепанацию черепа

Поединок прошел в США.

В эти минуты российский боксер Максим Дадашев находится в больнице, где врачи проводят ему операцию после боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», – заявил представитель боксера для ТАСС.

Напомним, по окончании боя спортсмен из РФ отправился в подтрибунное помещение. Он не смог дойти до указанного пункта, потерял сознание и покинул зал на носилках. Позже Дадашева доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии.

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