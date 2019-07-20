Бывший тренер Дадашева: Думаю, Максим терпел до последнего - Советский спорт
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20 июля 2019 11:33БоксГичунцев Артур

Бывший тренер Дадашева: Думаю, Максим терпел до последнего

В эти минуты врачи пытаются спасти жизнь 28-летнего спортсмена.

Руслан Дотдаев, бывший наставник Максима Дадашева, отреагировал на последние события вокруг российского боксера.

Ранее стало известно, что спортсмен из РФ досрочно завершил поединок в США с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

«Максим с сумасшедшими волевыми качествами, я думаю, он терпел до последнего, боксируя.

Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте. Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», – цитирует специалиста «Пятый канал».

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