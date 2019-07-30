Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге 1-2 августа Спортсмен скончался 23 июля в результате остановки сердца.

Руслан Дотдаев, бывший тренер Максима Дадашева, обозначил дату похорон российского боксера, который скончался от травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Их поединок прошел 20-го числа.

«Примерная дата похорон Максима Дадашева – четверг-пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже», – цитирует Додтаева «Комсомольская правда».

На данный момент тело Дадашева находится в США. В ближайшее время его отправят в Россию, где и пройдет прощальная церемония.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев