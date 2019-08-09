Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии

Как сообщает в своем Twitter промоутер Джошуа Эдди Хирн, поединок пройдет в Саудовской Аравии.
Напомним, что 1 июня американский боксер мексиканского происхождения Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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