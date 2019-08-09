Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии - Советский спорт
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09 августа 2019 20:59Бокс

Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года.

Как сообщает в своем Twitter промоутер Джошуа Эдди Хирн, поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1 июня американский боксер мексиканского происхождения Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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