Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии

Как сообщает в своем Twitter промоутер Джошуа Эдди Хирн, поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1 июня американский боксер мексиканского происхождения Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

It’s official! #RuizJoshua2 will take place in Diriyah, Saudi Arabia on December 7 #ClashOnTheDunes #COTD pic.twitter.com/AC2ZAFWKRn