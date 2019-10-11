Стивен Сигал: Хотел бы участвовать в подготовке Александра Емельяненко Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал хочет готовить к поединкам российского бойца Александра Емельяненко.

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- Я смотрел раньше бои Александра. Могу сказать, что сейчас он в отличной форме. Мы будем тренироваться вместе, и я хотел бы в дальнейшем участвовать в его подготовке, - передает ТАСС слова Сигала.

Напомним, что Емельяненко проведет ближайший бой 29 ноября в Москве против тяжелоатлета и пауэлифтера Михаила Кокляева. Поединок состоится по правилам бокса.

Ранее известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер пожелал Емельяненко и Кокляеву удачи.

Добавим, что на данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.